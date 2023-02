Allegri sbloccato: offerta rifiutata, gratis alla Juventus

Calciomercato Juventus, i tentativi di rinnovo del contratto sarebbero andati a vuoto: la quadra definitiva non è stata ancora trovata.

Superato il giro di boa della stagione, in casa Juventus è già tempo dei primi bilanci. La compagine di Allegri vuole chiudere al meglio un’annata nella quale le problematiche dentro e fuori dal rettangolo verde non sono di certo mancate.

La gara contro lo Spezia – sotto questo punto di vista – assume una valenza di nevralgica importanza. Vincere su un campo nel quale i bianconeri hanno spesso riscontrato non poche difficoltà significherebbe lanciare un messaggio importante. Provare a risalire la rotta dopo il deludente pareggio ottenuto in casa contro il Nantes è un must per gli uomini di Allegri, con il tecnico livornese che dovrà fare a meno di Bremer. I problemi più grandi, però, la Juve li ha evidenziati sulle corsie laterali, zona del campo che non a caso potrebbe essere puntellata con acquisti mirati.

Calciomercato Juventus, Grimaldo ha rifiutato le offerte del Benfica

Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Alex Grimaldo. Il terzino spagnolo è legato al Benfica da un contratto in scadenza nel 2023 non ancora rinnovato. Al momento le parti non hanno trovato la quadra definitiva sebbene Rui Costa si sia speso in prima persona per provare a riannodare i fili del discorso. La distanza tra domanda ed offerta permane al punto che stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dal Portogallo le “Aquile” avrebbero si sarebbero nuovamente visti rispedire al mittente le varie offerte fatte pervenire all’entourage del calciatore.

A riferirlo è O Jogo, che spiega come Grimaldo sia ormai orientato a scegliere un club estero. Il rebus non è stato ancora risolto in maniera definitiva, ma l’iberico avrebbe esternato il suo desiderio di cambiare aria, rifiutando le avances del Benfica. Assist importante per Inter e Juve che stando così le corse potrebbero affondare il colpo nel corso delle prossime ore.