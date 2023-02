Calciomercato Juventus, colpo da oltre 50 milioni: il padre rivela tutto

Nonostante siamo nel bel mezzo della stagione calcistica non si fermano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus.

La squadra bianconera a gennaio non ha messo a segno alcun colpo in entrata ma nella prossima sessione estiva non ci sono dubbi sul fatto che dovrà essere rinnovata e ringiovanita. L’arrivo di tanti volti nuovi praticamente in tutti i reparti.

La dirigenza avrà già puntato degli obiettivi sui quali accelerare nel corso delle prossime settimane. Indispensabile per far sì che si possa anticipare la concorrenza che diventa sempre più ampia. Ogni valutazione da parte della Juventus però sarà fatta alla conclusione di questa stagione. La squadra di Allegri nel frattempo cercherà di portare a casa almeno un trofeo tra Coppa Italia ed Europa League. Mentre in campionato la rincorsa al quarto posto è diventata decisamente difficile dopo la pesante penalizzazione di 15 punti ricevuta.

Juventus, MacAllister pronto a muoversi a luglio

Anche il centrocampo sarà uno dei reparti che in estate pare destinato a subire diversi cambiamenti. Del resto il rinnovo di Rabiot sembra allontanarsi giorno dopo giorno. Così come il riscatto di Paredes. Il centrocampista argentino non ha convinto e dovrebbe tornare a fine stagione al Psg.

Alexis MacAllister del Brighton è uno dei potenziali obiettivi per la linea mediana. In una intervista rilasciata a “TycSport” il padre del campione del mondo con l’Argentina ha spiegato quale potrebbe essere il futuro del mediano. “Al Brighton sta bene, ma sappiamo tutti che a luglio ci saranno possibilità per poter partire. Prima del Mondiale Alexis ha rinnovato il contratto in modo che il club abbia anche l’opportunità di fare una cessione importante”. Un affare da almeno 50 milioni di euro, questa è la somma stabilita per chi vorrà ingaggiarlo.