Calciomercato Juventus, regalo Champions: magia estiva, Allegri a mani vuote

Calciomercato Juventus, il club è pronto a dare l’assalto al giocatore nel caso in cui dovesse qualificarsi tra le prime quattro.

La Champions League è capace di fare “magie”. E non lo scopriamo certo adesso. È risaputo che conquistare la qualificazione alla coppa dalla grandi orecchie assicura tutta una serie di benefici, soprattutto di natura economica. Nessuna competizione in Europa garantisce gli stessi ricavi. Ecco perché la Juventus dovrà fare il possibile per risalire la china in classifica e provare a riavvicinare alle prime quattro.

Con la penalizzazione di quindici punti è ovviamente tutto più difficile per gli uomini di Massimiliano Allegri. Che tuttavia stanno provando a reagire, per non lasciare nulla di intentato: nelle ultime due partite sono arrivate altrettante vittorie ai danni di Salernitana e Fiorentina. Un filotto che domani pomeriggio potrebbe allungarsi sul campo dello Spezia, una gara da vincere per archiviare la deludente prestazione in Europa League con il Nantes, che costringerà i bianconeri a vincere giovedì prossimo in Francia per passare il turno. Il tecnico vuole trionfare nella seconda competizione internazionale sia per portare a casa un trofeo sia per garantirsi l’accesso alla Champions da una strada alternativa.

Calciomercato Juventus, anche il Betis punta N’Dicka

Gli introiti della coppa più importante sono indispensabili per poter rinforzare la rosa la prossima estate. Ne è cosciente, ad esempio, anche il Betis di Manuel Pellegrini. Il club di Siviglia sta tentando di entrare fra le prime quattro della Liga spagnola nonostante una concorrenza molto agguerrita.

Nel caso in cui dovesse farcela, il club biancoverde ha in mente almeno tre colpi top, come svela il portale iberico fichajes.net. Tra questi c’è anche un obiettivo della Juventus, già seguito nell’ultima finestra dei trasferimenti. Si tratta del difensore dell’Eintracht Francoforte Evan N’Dicka, classe ’99 in scadenza di contratto. In realtà non sono solamente i bianconeri a volerlo: tante squadre gli hanno messo gli occhi addosso, tra cui Barcellona e Arsenal. Secondo Relevo però i contatti col Betis ci sarebbero stati eccome.