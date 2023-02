Juventus, l’inchiesta Prisma termina così: “Due punti di penalizzazione con multa”

Juventus, arrivano delle rassicurazioni per i tifosi bianconeri. Ecco come potrebbe finire l’inchiesta Prisma, quella della manovra stipendi

Un meno quindici la Juve se lo è preso. Ed è in attesa di capire se il Collegio di Garanzia del Coni ribalterà questa situazione. Ma c’è un altro processo che preoccupa i tifosi bianconeri, quello Prisma, che secondo delle indiscrezioni che sono uscite fuori nei giorni scorsi potrebbe portare ad un’altra sanzione pesantissima.

Anche perché i capi d’accusa sono altrettanto pesanti. E sappiamo benissimo, inoltre, che il futuro della squadra, anche sotto il profilo prettamente tecnico, dipende tutto da come andranno le cose: c’è il rischio anche del fuggi fuggi generale, una cosa che i bianconeri hanno vissuto già in parte nel 2006 con la retrocessione in Serie B. Ma a sentire quello che è stato detto da Graziano Campi, giornalista di Telelombardia, le cose potrebbero prendere una piega diversa.

Juventus, ecco come finisce l’inchiesta Prima

Tifoso della Juventus, Campi è intervenuto durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY. “La Juve è pronta ad ammettere di aver fatto un errore in buona fede nelle scritture contabili, che non vuol dire ammissione di colpa con dolo”. Insomma, queste le sue parole, per giustificare, poi, quella che secondo lui sarà la sentenza.

“Se la possono cavare con una multa e massimo 1 o 2 punti di penalizzazione” ha concluso Campi. E questo non vuole dire che le cose si metteranno in maniera migliore, visto che comunque il meno quindici rimarrà. A meno che anche il Collegio di Garanzia, come detto, decida di stravolgere la sentenza arrivata ormai un mese fa. Settimane calde quindi in casa bianconera, con la Serie A pronta a tornare e con una qualificazione agli ottavi di finale di Europa League ancora da conquistare, giovedì prossimo, in casa del Nantes.