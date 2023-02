Diserta Juventus-Torino, assenza storica: comunicato UFFICIALE

Juventus-Torino, l’assenza è stata annunciata con una nota apparsa sui vari profili social. Non ci sono più dubbi a riguardo.

Settimane intense in casa Juventus, dentro e fuori dal campo. Dopo il pareggio beffa ottenuto in casa contro il Nantes gli uomini di Allegri saranno di scena al “Picco” per provare a rilanciare le proprie ambizioni di classifica. Il ritorno in Francia contro i gialloverdi, poi, si materializzerà pochi giorni prima di uno dei match più sentiti in quel di Torino: il derby della Mole, in programma allo Stadium il 28 febbraio.

Confronto che come sempre ha una valenza molto particolare che travalica la mera sfera sportiva. Gli uomini di Juric, del resto, dopo un inizio in sordina hanno ritrovato fiducia e motivazioni. Si hanno tutti gli ingredienti insomma per assistere ad una gara vibrante nella quale ogni dettaglio potrà fare la differenza ed imprimere la svolta decisiva. Del resto il Toro ha dimostrato negli ultimi anni di poter mettere in difficoltà la “Vecchia Signora“. Per la gara dello Stadium, però, si preannuncia un’assenza importante.

Juventus-Torino, la curva Maradona non sarà presente allo Stadium

La Curva Maradona, cuore pulsante del tifo granata, con un comunicato ufficiale apparso sui propri profili social ha annunciato che non sarà presente allo Stadium per il derby. La scelta è maturata in seguito all’obbligo di inscrizione al proprio sito per l’acquisto dei biglietti imposto dalla Juventus. Scelta che non è stata digerita dai supporters granata che, sulla scia di quanto fatto dalla Curva Fiesole, non saranno presenti allo Stadium. Ecco l’annuncio:

“La curva Maradona comunica che non sarà presente in occasione del derby. Il nostro essere ultras è totalmente incompatibile con le ridicole condizioni che vorrebbero imporci. Rinunciare al derby fa male, ma l’idea di iscriverci al loro sito è disgustante. Non possiamo piegarci alle regole dei gobbi. Lasciamo il settore vuoto ed invitiamo tutti i tifosi ad unirsi a noi.”