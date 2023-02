Calciomercato Juventus, 007 alla riscossa: prendono Milinkovic Savic

Calciomercato Juventus, un destino che adesso potrebbe vederlo protagonista in una squadra insolita: i dettagli dell’operazione.

Insostituibile nella Lazio, Sergej Milinkovic Savic, adesso, potrebbe stravolgere già il suo destino. Dal portale numero uno in Inghilterra, il ‘The Sun’, si legge che una squadra fino adesso non considerata nelle trattative, potrebbe portare a termine l’operazione per averlo in cambio di un big in uscita.

Proprio il fuoriclasse della Lazio, adesso, potrebbe già essere contesto da una squadra inglese in particolare: si tratta del West Ham. La squadra londinese avrebbe messo nella lista desideri proprio il centrocampista serbo e, si legge, lo valuterebbe come sostituto ideale di Rice, in possibile uscita proprio da Londra.

Sergej Milinkovic-Savic in partenza: spunta il West Ham

Come si legge infatti sul tabloid inglese, il West Ham sta mettendo la stella della Lazio Sergej Milinkovic-Savic in cima alla lista per sostituire Declan Rice. Un colpo cercato e voluto che potrebbe concretizzarsi proprio in estate, cioè a giugno.

Secondo, infatti, l’indiscrezione, gli Hammers si aspetterebbero un’offerta importante per Rice, che sarà, quindi, tentato da un super stipendio sicuramente da una big assoluta al vertice. La cessione di Rice, dunque, permetterebbe al West Ham di avere un tesoretto importante da reinvestire in un altro colpo super importante, come potrebbe essere, appunto, l’acquisto di Milinkovic-Savic. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito. Staremo a vedere cosa succederà ma, certamente, il giocatore piace e non poco alle big di tutta Europa, compresa la stessa Juventus che ciononostante non lo molla nella sua lista desideri.