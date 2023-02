Zidane tradito: così arriva alla Juventus

La big abbandona la pista Zinedine Zidane e ci prova per il ritorno: ecco come Zizou può arrivare alla Juventus

Il Paris Saint-Germain ha perso 1-0 l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, non sfruttando il fattore casa.

Il club parigino dovrà superare i bavaresi all’Allianz Arena per evitare l’ennesima disfatta in Europa. Christophe Galtier potrebbe non essere confermato a fine stagione, visto che anche in campionato, nonostante il primo posto, le difficoltà non stanno mancando. L’allenatore francese, subentrato a Mauricio Pochettino, non sta convincendo la società e questa potrebbe già essere l’ultima stagione alla guida del Paris. La società parigina sta valutando diversi profili per la panchina, uno su tutti Zinedine Zidane. Il pallone d’oro è fermo dopo l’ultima esperienza, la seconda, alla guida del Real Madrid e cerca una nuova sfida che lo stuzzichi. Il suo sogno sarebbe quello di allenare la nazionale francese ma al momento Didier Deschamps è ben saldo nel ruolo di commissario tecnico.

Juventus, il PSG vira su Tuchel e libera Zidane

Zidane è attratto anche dall’idea di allenare l’Olympique Marsiglia, la squadra della sua città natale. Allo stesso tempo lo stuzzica l’ipotesi di tornare per la terza volta alla guida del Real Madrid.

Il Paris Saint-Germain è una possibilità, o almeno così sembrava fino a poco tempo fa. Infatti, come riportato da ‘Canal Plus’, il club parigino sembra aver virato su un altro big attualmente senza squadra. Si tratta di Thomas Tuchel che è stato esonerato lo scorso settembre dal Chelsea, facendo posto a Graham Potter. L’allenatore tedesco ex Borussa Dortmund ha già allenato il PSG dal 2018 al 2020, conquistando due campionati, due supercoppe francesi, una Coppa di Francia e una Coppa di Lega francese. Per Tuchel si tratterebbe di un inaspettato ritorno che metterebbe da parte l’ipotesi Zinedine Zidane. L’eventuale ritorno di Tuchel a Parigi è uno scenario che potrebbe far molto comodo alla Juventus. La ‘Vecchia Signora, infatti, potrebbe fiondarsi a capofitto su Zizou come nuovo erede di Massimiliano Allegri. I bianconeri sognano da tempo di accogliere Zidane come nuovo allenatore ma il suo ingaggio è piuttosto alto. Inoltre Allegri ha ancora 2 anni di contratto con la Juve e difficilmente deciderà di abbandonare il suo ruolo.