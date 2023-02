Adani silura Allegri: nuova frecciata al veleno, è ancora caos

Juventus, sulla BoboTv, Adani si è reso di nuovo protagonista di una situazione riguardante il tecnico bianconero: i dettagli.

Il programma streaming condotto da Bobo Vieri, Cassano, Ventola e Adani è ormai un consueto incontro per tutti gli appassionati del mondo del pallone ma più in generale del mondo adiacente ad esso. Si parla di tante cose, a volte, anche in termini decisamente più liberi rispetto a prima. Certamente, Adani e Allegri non sono i più compatibili, si ricorderanno i tifosi del siparietto famoso avvenuto quando l’allora ex giocatore dell’Inter era ancora opinionista Sky.

Adani si è però reso di nuovo protagonista, commentando le parole rilasciare a Sky proprio dal tecnico bianconero. Così, infatti, Adani ha commentato l’episodio relativo ad un siparietto avvenuto proprio nell’emittente televisivo, ecco cosa ha detto.

Adani “sentenzia” Allegri: “In 7 partite quest’anno in Europa, la Juventus ne ha vinta una”

Come detto poc’anzi, nel corso della BoboTv, Lele Adani ha commentato così le parole rilasciate a Sky da Massimiliano Allegri: “Nel momento in cui è facile stare nel contraddittorio, si può dire che in 7 partite quest’anno in Europa, la Juventus ne ha vinta una, quella col Maccabi in casa? Il vincere di misura è un’espressione che è stata coniata dall’ippica. Ora non vuoi essere considerato per quello, quando ci ha costruito una vita di dibattiti. Gli stessi che non hanno avuto la capacità, la libertà, la preparazione e il coraggio di ribattere sono quelli che hanno usato quell’espressione per salire sul carro e dire che in fondo conta vincere. E allora, quando adesso non si vince più, perché certe cose non vengono fatte rimangiare?”.

Ovviamente queste frasi sono già diventati virali tra i tifosi che le hanno riprese già nel social di riferimento Twitter, laddove, appunto, ci sono aggiornamenti continui sul mondo del pallone.