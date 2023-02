Juventus, tegola Allegri: col Nantes cambio forzato

Tegola in casa Juventus in vista del ritorno di Europa League contro il Nantes: cambio forzato per Massimiliano Allegri

La Juventus sembra procedere spedita in campionato nonostante le difficoltà e il gioco non certamente entusiasmante di Massimiliano Allegri.

Dopo i successi contro Salernitana e Fiorentina, ieri è arrivata la terza vittoria di fila in campionato per i bianconeri che hanno superato 2-0 lo Spezia al Picco. Gioco non entusiasmante, soprattutto nel primo tempo. Decisive le reti di Moise Kean e Angel Di Maria che hanno permesso alla squadra di Allegri di agganciare il Bologna al settimo posto, considerando i 15 punti di penalizzazione. Se pur il sesto posto occupato dall’Atalanta dista 9 punti. Decisive anche le due parate di Perin che hanno salvato il risultato. Allegri ci ha tenuto a sottolineare che in realtà la Juve ha conquistato sul campo 47 punti che al momento la vedrebbero al secondo posto con l’Inter, seconda solo al Napoli ormai lanciato verso lo scudetto. Nella gara di ieri non è sceso in campo Federico Chiesa. L’allenatore toscano aveva già annunciato alla vigilia di Spezia-Juventus l’assenza dell’attaccante ex Fiorentina.

Juventus, tegola Chiesa in vista del Nantes

Adesso la Juventus si prepara alla gara di giovedì in Francia contro il Nantes, fondamentale per conquistare la qualificazione e proseguire il percorso europeo.

Si ripartirà dall’1-1 dell’andata che, certamente, non lascia tranquilla la Juventus che non può perdere questa occasione, attualmente l’unica possibilità concreta di accedere alla prossima Champions League. Massimiliano Allegri, però, è alle prese con la tegola Federico Chiesa. L’attaccante italiano non è al massimo della condizione dopo essere uscito piuttosto acciaccato nell’andata di Europa League contro il Nantes. Chiesa è alle prese con un affaticamento muscolare alla coscia che non gli ha permesso di essere presente nella trasferta di Spezia. I bianconeri sperano di recuperarlo per la gara di giovedì ma anche in caso di recupero, difficilmente Allegri lo rischierebbe dal primo minuto, alla luce anche del grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori a lungo. Il “cambio” è forzato, niente tridente delle meraviglie.

Allegri contro il Nantes dovrebbe puntare ancora sulla coppia Di Maria, Vlahovic, supportati dalla corsa sulle fasce di Cuadrado e Kostic. Chiesa potrebbe diventare un’arma letale a partita in corso. Nonostante le ottime parate di Perin contro lo Spezia, dovrebbe tornare titolare Szczesny tra i pali. Il trio brasiliano composto da Danilo, Bremer e Alex Sandro dovrebbe essere confermato con Fagioli, Locatelli e Rabiot verso la maglia da titolare a centrocampo.