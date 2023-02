Intrigo Juventus-Milan, conferma ufficiale: “Almeno nove milioni”

Calciomercato Juventus, l’annuncio dell’agente non passa affatto inosservato. Bianconeri tirati in causa: la valutazione è già stata fatta.

Neanche il tempo di metabolizzare l’importantissima vittoria ottenuta sul campo dello Spezia che per la Juventus è già tempo di anti-vigilia.

Gli uomini di Allegri infatti sono attesi dal delicatissimo confronto con il Nantes in programma giovedì sera. Appuntamento che chiaramente Di Maria e compagni non possono permettersi di fallire per dare un senso ad una stagione ricca di difficoltà dentro e fuori dal campo. Tuttavia anche le voci di mercato continuano a calamitare parte dell’attenzione mediatica. Ai bianconeri, ad esempio, nelle ultime ore è stato accostato il profilo di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese in forza al Bologna che si è reso protagonista fin qui di una stagione importante.

Calciomercato Juventus, le parole dell’agente di Ferguson

A tal proposito l’agente di Ferguson, Bill McMurdo, intervenuto nel corso della diretta “Off the Record” ha così chiosato: “C’è l’interesse di Juventus e Milan con il Bologna che ha aperto su tutto. Ho delle persone che lavorano per me in Italia che hanno già ricevuto delle richieste. Penso che chiederanno almeno 9 milioni di euro.“

Ricordiamo che Ferguson è stato acquistato dall’Aberdeen per 3.5 milioni di euro. Classe ’99, lo scozzese fantasia, utilizzato da Motta all’occorrenza anche in attacco, ha fin qui messo a referto tre reti contro Sassuolo, Monza e Lecce. Stando all’agente di Ferguson, dunque, anche la Juve si sarebbe iscritta nella corsa a Ferguson la cui valutazione, chiaramente, potrebbe aumentare esponenzialmente nel corso delle prossime settimane se il gioiello di Motta dovesse riuscire a sfornare altre prestazioni importanti.