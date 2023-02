Calciomercato Juventus, non c’è due senza tre: ecco il nuovo terzino goleador

Calciomercato Juventus, spunta un altro nome per quanto riguarda il sostituto di Alex Sandro, in scadenza di contratto.

Non può permettersi di tirare il fiato la squadra di Massimiliano Allegri, che nel giro di appena quattro giorni sarà chiamata ad affrontare due impegni per niente banali. Prima la gara di ritorno nello spareggio di accesso agli ottavi di Europa League con il Nantes, poi il derby con il Torino, che al momento è una diretta concorrente per il settimo posto.

Un primo obiettivo, intanto, Vlahovic e compagni l’hanno raggiunto. A distanza di un mese dalla penalizzazione che ha fatto sprofondare i bianconeri a metà classifica, la Signora è riuscita a tornare tra le prime sette. Ora il difficile sarà riprendere il “treno Champions”: al momento la squadra più vicina è l’Atalanta, lontana ben nove lunghezze. Servirà una vera impresa sportiva per tornare a lottare per il quarto posto senza i quindici punti conquistati sul campo. A meno che ovviamente non arrivino buone notizie dal Collegio di Garanzia del Coni, presso il quale gli avvocati del club depositeranno ricorso entro il 1 marzo. Esiste infatti anche la possibilità che la sentenza sul caso plusvalenze emessa dalla Corte d’appello della Figc lo scorso gennaio venga annullata.

Calciomercato Juventus, per la fascia sinistra c’è anche Carlos Augusto

Senza i notevoli ricavi della Champions League è abbastanza ovvio che il prossimo mercato estivo andrà incontro ad una sorta di ridimensionamento. La Juventus dovrà cercare delle soluzioni meno onerose per rinforzare la propria rosa.

Intanto per la fascia sinistra, zona di campo sulla quale la dirigenza è al lavoro da mesi per trovare un sostituto di Alex Sandro, spunta un altro nome. Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus starebbe valutando l’acquisto di Carlos Augusto, esterno brasiliano del Monza. Che dopo aver fatto benissimo in cadetteria, si sta mettendo in mostra anche in Serie A con ottimi risultati. La “freccia” di Raffaele Palladino, allenatore che quest’anno ha fatto male per ben due volte ai bianconeri, piace moltissimo a Massimiliano Allegri. Secondo la Rosea, i bianconeri possono arrivare a Carlos Augusto giocandosi le “carte” Ranocchia e Rovella, due giocatori di proprietà della Juventus oggi in prestito in Brianza.