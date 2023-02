Calciomercato Juventus, accordo a un passo: 120 milioni per Vlahovic

Calciomercato Juventus, l’ex attaccante della Fiorentina continua ad essere al centro di numerose indiscrezioni di mercato.

Un’indiscrezione clamorosa arrivata dalla Spagna e che in pochi minuti ha fatto irruzione nelle home page delle varie testate giornalistiche.

La fonte è il noto quotidiano iberico As, secondo il quale Dusan Vlahovic sarebbe stato a un passo dal lasciare la Juventus nell’ultimo mercato invernale. Il tentativo l’hanno fatto dalla Premier League. Più precisamente, stando a quanto riporta As, è stato il Manchester United a tentare il colpaccio in in momento a dir poco complicato per la società bianconera. La squadra di Erik ten Hag aveva urgentemente bisogno di una prima punta che potesse prendere il posto di Cristiano Ronaldo: il campione portoghese, ormai in rotta con il club da tempo, ha rescisso durante il Mondiale autunnale partendo alla volta dell’Arabia Saudita e diventando uno degli sportivi più pagati di sempre. I Red Devils hanno provato a prendere Vlahovic ed erano pronto a sborsare una cifra tra i 100 e i 120 milioni. Tanti ne avrebbe richiesto la Juventus per liberare l’ex attaccante della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, a gennaio Vlahovic è stato a un passo dalla cessione

Secondo As la trattativa tra lo United e i dirigenti della Vecchia Signora era già a buon punto prima che l’agente del centravanti bianconero, Darko Ristic, bloccasse improvvisamente tutto. Vlahovic è rimasto alla Juventus e i Red Devils la punta sono andati a prenderla in Turchia, arruolando l’olandese Weghorst, ex Besiktas.

Dalla Spagna però restano convinti che se i bianconeri non dovessero qualificarsi per la Champions League il prossimo anno potrebbero decidere di mettere in vendita il giocatore cresciuto nelle giovanili della Viola per una cifra simile a quella che stava per sborsare il Manchester United nell’ultima sessione di mercato. Molto dipenderà da come deciderà di fare Karim Benzema a fine stagione. Se continuare con il Real Madrid oppure cercare nuove sfide professionali, visto che non è più un ragazzino e con le Merengues ha praticamente vinto tutto quello che c’era da vincere. Insomma, a Madrid ora sanno come accontentare la Juventus se dovesse decidere di privarsi del suo gioiello.