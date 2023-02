Colpo low cost alla Cr7: il Milan lo soffia alla Juventus

Calciomercato Juventus, il sogno è quello di un colpo low-cost alla CR7: il Milan è in vantaggio anche se i rossoneri non sono i favoriti

Come CR7. Non solo perché si libera a parametro zero alla fine della stagione e quindi potrebbe muoversi senza che il club di destinazione versi nemmeno un euro nelle casse del Crystal Palace, ma anche perché, secondo le informazioni che arrivano dallo Standard.uk.co, potrebbe volare anche verso l’Arabia Saudita. Sì, propri come Ronaldo.

E anche nella squadra di Ronaldo, perché l’Al Nassr sarebbe uno dei tre club interessati alle prestazioni di Zaha, l’attaccante del club della Premier League in scadenza di contratto che quel contratto non lo prolungherà e che già da adesso sarebbe libero di accasarsi con il suo nuovo club. Ma se fino a qualche mese fa il suo desiderio e quanto pare unico era quello di poter giocare la Champions League nella prossima stagione, adesso i soldi potrebbero fare la differenza per godersi una “vecchiaia” all’insegna della stabilità economica.

Calciomercato Juventus, il Milan è in vantaggio

In ogni caso, qualora la Juventus decidesse di affondare il colpo, anche se come detto sarà abbastanza difficile, dovrà vedersela con il Milan che sempre secondo gli inglesi sarebbe in vantaggio rispetto ai bianconeri. Certo, anche in questo caso Maldini non potrebbe di certo competere con i milioni che potrebbero arrivare dall’Arabia Saudita. E tutto sta alla decisione finale che prenderà Zaha.

Insomma, un colpo low costo che i bianconeri non sembrano essere in grado di portare a termine così come successo molto spesso nel corso dell’ultimo periodo. Una Juve che è in corsa ma che poi non riesce a cambiare marcia. Anzi, rimane con quella bassa e tutte mettono la freccia. Anche dall’Arabia, ad esempio. Ma in questo caso, forse, nessuno potrebbe tenere il passo. I soldi faranno la differenza.