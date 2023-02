Calciomercato Juventus, colpo in Liga: il poker è servito

Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere riguardo il futuro di una Juventus che non vuole però perdere il suo dna vincente.

Questa seconda parte della stagione sarà fondamentale per la squadra di Allegri. Che vuole portare a casa almeno un trofeo tra Europa League e Coppa Italia e spera di tornare in corsa per il quarto posto in campionato.

La Juventus attende l’esito del ricorso inoltrato avverso la penalizzazione nel frattempo è chiamata a dare il massimo per non avere poi alcun tipo di rimpianto. Ogni discorso legato ad acquisti o cessioni è stato rinviato alla prossima estate, anche se non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza avrà già stilato una lista di potenziali obiettivi. La rosa del resto subirà diversi cambiamenti. Alcuni calciatori potrebbero essere ceduti altrove mentre altri si avviano alla scadenza naturale del loro contratto e dunque non rimarranno a Torino.

Juventus, la concorrenza per Fresneda aumenta

La difesa è uno dei settore destinati a vedere tanti volti nuovi, specie per quanto riguarda le corsie esterne. Bisogna cercare gli eredi di Alex Sandro e Cuadrado. A sinistra, non è una novità, i bianconeri hanno messo gli occhi su Ivan Fresneda. Appena 18 anni ma talento da vendere, già dimostrato nel corso di questa stagione.

Come scrive infatti “Standard” in Inghilterra la lotta per accaparrarsi le prestazioni del gioiellino mancino si fa sempre più agguerrita. Con l’Arsenal che entra prepotentemente in corsa, aggiungendosi alle altre squadre interessate a Fresneda che sono Borussia Dortmund, Newcastle e appunto la Juventus. Colpo in Liga dunque più che probabile per una di queste formazioni, con il Valladolid che cercherà di trarne il maggior beneficio possibile dalla sua partenza. Il calciatore ha un accordo con gli spagnoli fino a giugno 2025.