Calciomercato Juventus, la luce in fondo al tunnel: il francese pronto alla firma

Calciomercato Juventus, cosa succede nel suo futuro? Adesso potrebbe esserci già il verdetto definitivo: i dettagli dell’operazione.

C’è un giocatore che dall’inizio di stagione non ha ancora disputato una partita con il nuovo tecnico subentrato proprio a stagione in corso, si tratta di un top player di fama mondiale corteggiato dalle big di tutta Europa, compresa, ovviamente, la Juventus.

Il profilo in questione è il centrocampista che il Chelsea sta aspettando con impazienza. Stiamo parlando dell’ex campione del Mondo, Kante. Il giocatore del Chelsea col palmares più vincente che adesso è pronto a ritornare ma non solo. Per lui ci sarebbe addirittura la possibilità di rinnovare con gli inglesi e consolidare il suo futuro proprio, ancora, a Londra.

Kante pronto a ritornare: contratto pronto

Il mediano del Chelsea è pronto dunque a ritornare in campo, guidato dal nuovo tecnico Potter che non l’ha ancora avuto a disposizione. Dopo il suo arrivo, infatti, subentrato proprio all’ex tecnico tedesco Tuchel, il tecnico inglese non ha ancora avuto il suo campione in campo. Adesso, però, il francese è pronto a ritornare protagonista e per lui potrebbe esserci, addirittura, il rinnovo.

Un colpo di scena che, a questo punto, scaraventa via tutte le possibili nuove pretendenti al trono. Come sappiamo, il giocatore era desiderato da tutte le big d’Europa, Juventus in primis che ha un ottimo feeling con giocatori francesi, soprattutto con le qualità di Kante che nel centrocampo di Allegri potrebbe rappresentare quell’upgrade considerevole. Ma, secondo le ultime indiscrezioni proprio in arrivo dall’estero, dal portale ‘Telegraph’, noto per essere una delle testate numero uno inglesi, per Kante si pensa proprio al rinnovo del contratto che consoliderebbe “a vita” il centrocampista al Chelsea.