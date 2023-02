Calciomercato Juventus, via Allegri: rifanno il nome di Sarri

Difficile dire cosa accadrà nelle prossime settimane ma di sicuro la Juventus deve iniziare a programmare il suo futuro.

Si attende con ansia l’esito del ricorso inoltrato contro la penalizzazione di 15 punti che ha di fatto scombussolato la classifica di serie A. Con essa anche le ambizioni di una Juventus, che ad ogni modo spera di potersi avvicinare al quarto posto, che vorrebbe dire assicurarsi l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Ci sono poi Coppa Italia ed Europa League che rappresentano due obiettivi molto importanti per un club che nella prossima sezione di mercato avrà bisogno di importanti fondi economici per rinnovare la propria squadra. Nella prossima estate infatti a Torino dovranno arrivare calciatori in tutte le zone del campo, in considerazione delle cessioni che potrebbero esserci e della sicura partenza di chi è in scadenza di contratto. Come ad esempio Cuadrado, Rabiot e Alex Sandro.

Juventus, il pensiero di Carlo Nesti sulla squadra del futuro

Nella Juventus del futuro ci potrebbe essere spazio anche per nuove figure dirigenziali e di campo. Si sta parlando molto anche di Allegri e delle possibilità di un cambio in panchina. Con Zidane e Conte che rimangono i come caldi come sue alternative.

Ma potrebbe arrivare anche un nuovo direttore sportivo, come ad esempio Massara del Milan. Pare essere lui il maggior indiziato ad arrivare a Torino. Ipotesi che non sembra entusiasmare il giornalista Carlo Nesti, che in un articolo pubblicato su TWM ha spiegato come “i nuovi vertici bianconeri hanno previsto nessuna ricapitalizzazione, e una grossa fetta della torta costituita dai giovani. Personalmente, alla luce di ciò, ritengo siano necessari un allenatore diverso e giochista, e un diesse allineato. Laddove non potranno arrivare i campioni , molti sul piede di partenza in caso di penalizzazione (o peggio), dovranno arrivare le idee”. Lo stesso Nesti ha auspicato al fatto che si “torni alla filosofia riformista che portò a Sarri, non per vincere per forza ma per ricominciare“.