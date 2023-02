Nantes-Juventus, Pogba morde il freno: ultimo test decisivo

Juventus, le ultime sulle condizioni di Pogba in vista della sfida di Europa League contro il Nantes.

La luce in fondo al tunnel. Quella che ha imboccato Paul Pogba sembra essere l’ultima tappa di un percorso ad ostacoli che si protrae ormai da tanti, troppi mesi. La convocazione contro il Monza, il ritorno all’Allianz Stadium aveva alimentato speranze che però sono state puntualmente disattese.

La Juventus aspetta a braccia aperte Pogba, a maggior ragione in un periodo della stagione nella quale Max Allegri non può non affidarsi ai suoi calciatori migliori da un punto di vista tecnico e motivazione. Alla vigilia della sfida contro il Nantes, intanto, arrivano segnali incoraggianti. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, Pogba – che ha giocato la partitella nella Next Gen – coltiva due speranze. Lo scenario più probabile è che il rientro di Pogba possa concretizzarsi in occasione del derby, gara in programma martedì sera all’Allianz Stadium.

Tuttavia le speranze che il “Polpo” possa anticipare le tappe e figurare nella lista dei convocati per la sfida con il Nantes non sono da scartare. Oggi si svolgerà l’ultimo test, a questo punto decisivo. Il transalpino spinge per anticipare i tempi mentre Allegri sarebbe più cauto visto che la condizione del centrocampista è ancora precaria. Situazione dunque da monitorare con estrema attenzione: staremo a vedere se le parole di Allegri in conferenza stampa contribuiranno a sciogliere i dubbi a riguardo.