“Zidane sta aspettando la Juventus”: ribaltone in diretta

La Juventus continua in questa fase a rimanere vigile in chiave mercato guardando al futuro della squadra bianconera.

Le attenzioni di Allegri e dei suoi ragazzi in questo momento della stagione devono per forza essere riservate al campo. La Juventus è in corsa su tre fronti e vuole assolutamente portare a casa almeno un obiettivo.

Ogni valutazione riguardo l’attuale organico sarà effettuata sicuramente alla fine della stagione. Ovviamente anche in base ai risultati che saranno conseguiti. Alcuni elementi sembrano comunque destinati alla partenza, specie quei calciatori che sono in scadenza di contratto e per i quali non sembra esserci in arrivo una nuova proposta. In futuro si punterà sempre di più sulla linea verde, ma allo stesso tempo è chiaro che dovranno arrivare anche dei giocatori di grande spessore tecnico se si vorrà essere competitivi. Ragion per cui è facile pensare che il club abbia già stilato una lista di obiettivi.

Juventus, Santini a TvPlay “apre” al ritorno di Zidane

Attenzione poi a quel che potrebbe succedere in panchina. Allegri è legato alla Juventus da un lungo contratto ma resta viva l’ipotesi Zidane, gradita alla tifoseria. Il giornalista Fabio Santini è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT e ha parlato proprio del futuro del campione francese.

“Cosa succederà alla Juventus? Per ora abbiamo una certezza: i bianconeri stanno trattando Massara e vogliono portarlo come responsabile mercato alla Continassa. Attenzione però, così come vuole Elkann, se torneranno Del Piero e Buffon, entrambi non stravedono per Allegri, ma per Zidane che sta rifiutando diverse proposte in prospettiva di sedersi sulla panchina bianconera. In ogni caso, finché non ci saranno le sentenze non potremo fare una pianificazione. E’ fuori discussione che la Juventus sta cercando uomini di calcio. Del Piero, Buffon, Bonucci come capo dello spogliatoio” sono le sue parole.