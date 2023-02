Formazioni ufficiali Nantes-Juventus, fine della storia: la decisione su Vlahovic

Formazioni ufficiali Nantes-Juventus, una partita che i bianconeri devono vincere a tutti i costi. Le scelte di Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri ha scelto l’undici titolare che dovrà affrontare il Nantes in quella che è una partita che la Juventus non può permettersi in nessun modo di sbagliare. Non solo perché è l’unica possibilità, al momento, quella di vincere l’Europa League di accedere alla prossima Champions League, ma perché una sconfitta contro una formazione che fa fatica in Ligue 1 potrebbe davvero rompere tutti gli equilibri, già fragili, che si sono creati dentro la Juventus.

Il tecnico della Juve ieri l’ha definita una finale. E in poche parole di questo si tratta visto che dopo l’1-1 dell’andata ci si gioca tutto stasera, in una partita secca che nessuno può e deve sbagliare. Normale che le pressioni siano tutte in casa Juventus. Normale che le pressioni siano tutte sulle spalle della squadra di Allegri che, come sappiamo, non potrà contare su Pogba e su Chiesa. Rimasti entrambi a Torino.,

Formazioni ufficiali Nantes-Juventus, la scelta su Vlahovic

Non c’è Vlahovic. Allegri ha deciso di escluderlo dall’undici titolare. Al suo posto, in attacco, insieme a Di Maria gioca Moise Kean. Dietro confermato il pacchetto arretrato tutto brasiliano. In mezzo al campo gioca Locatelli con Paredes in panchina.

NANTES (5-3-2): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois, Delort; Sissoko, Chirivella, Mollet; Blas, Simon.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean.