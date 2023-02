Gravina si dispera per l’Inter: tifosi della Juventus inviperiti, cosa sta succedendo

L’episodio non è passato indifferente ad alcuni supporter della Juventus che hanno commentato l’episodio sui social.

Ieri sera nella sfida di Champions che ha visto trionfare l’Inter per un gol a zero contro il Porto, sugli spalti di San Siro insieme alla dirigenza nerazzurra c’era anche il presidente FIGC Gravina.

Ma vi immaginate il famoso “sentimento popolare” se fosse successo allo Juventus Stadium dopo un errore clamoroso della Juve davanti alla porta?pic.twitter.com/xLUPC7h8Na — Virginia Asya Bacci (@viasyba) February 22, 2023

Questo momento non è passato indifferente ai tanti tifosi juventini presenti sul social di riferimento del mondo del calcio, Twitter. C’è, infatti, chi si interroga sull’accaduta e immagina una situazione simile ma con la Juventus “protagonista”.

Juventus, Gravina “reagisce” in diretta all’errore dell’Inter: scattata la polemica tra i tifosi

Il volto preoccupato del presidente Gravina dopo l’errore di Lautaro che rischiava di mandare in vantaggio la squadra nerazzurra ha già scatenato alcune polemiche tra supporter della Vecchia Signora. Ad esempio su Twitter, la tifosa ‘Virginia’ scrive: “Ma vi immaginate il famoso “sentimento popolare” se fosse successo allo Juventus Stadium dopo un errore clamoroso della Juve davanti alla porta?”

Insomma, l’espressione preoccupata del presidente Gravina sugli spalti di San Siro dopo l’azione sbagliata dall’attaccante dell’Inter ha suscitato qualche polemica tra tifosi bianconeri. Come sappiamo, anche la Juventus, stasera giocherà una sfida fondamentale per l’Europa. Il ritorno con il Nantes rappresenta infatti il pass per qualificarsi agli ottavi e raggiungere già un minimo traguardo per puntare l’obiettivo finale, vincere una coppa che potrebbe valere davvero molto, soprattutto in fatto di qualificazione in Champions League.