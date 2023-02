Plusvalenze Juventus, UFFICIALE: “Ecco la data del ricorso”

Le parole di Francesco Calvo ai microfoni di Sky poco prima del fischio d’inizio della gara con il Nantes. Le parole dello Chief of Football Officer.

Periodo importante per la Juventus, pieno di impegni dentro e fuori dal campo. I bianconeri sono impegnati nel delicato match contro il Nantes, valido per i play off di Europa League. Nel frattempo la “Vecchia Signora” si appresta ad affrontare nuove sfide anche fuori dal rettangolo verde.

Di tutto questo ha parlato Francesco Calvo, Chief of Football Officer della Juventus, ai microfoni di Sky. Ecco quanto riferito: “Ricorso al Coni? La scadenza è la prossima settimana, ragion per cui lo presenteremo nei primi giorni della prossima settimana entro i termini previsti. In particolar modo all’inizio un impatto ce l’ha avuto, scombussolandoci. La squadra però ora come ora è assolutamente concentrata sul campo, sui risultati. Abbiamo il doppio binario ma la società cerca di gestire le cose fuori dal campo e la squadra è concentrata su quanto succede in campo. Riusciamo a gestire le cose.”

Su Pogba: “Si sta allenando con regolarità, ha fatto la partitella martedì. Si è allenato ieri nella rifinitura ed è in gruppo, recuperando la condizione. Speriamo di averlo il più presto possibile.”