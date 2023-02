Voti Nantes-Juventus 0-3: Di Maria come Picasso, Fagioli da veterano. Flop in attacco

Una tripletta deluxe di Di Maria regalare una comoda vittoria alla Juventus che batte il Nantes e approda agli ottavi di finali di Europa League. I voti della gara.

Standing ovation Di Maria. Il fuoriclasse argentino confeziona una tripletta da urlo che permette alla Juventus di stendere il Nantes. “El Fideo” imprime la svolta decisiva alla gara sin dai primi minuti, quando con un tiro a giro di rara precisione confeziona una gemma che si incastona lì dove Lafont non può proprio arrivare.

Partita totale del campione della Juve che si fa largo su tutto il fronte offensivo sempre con qualità, tecnica ed un’applicazione tattica che tocca vette inimmaginabili. Molto bene anche Fagioli abile in tutte e due le fasi di gioco: il centrocampista di Allegri mette il suo zampino nelle fasi nevralgiche della gara con una qualità e una personalità da veterano puro. Molto positiva anche la prova di Kostic, che punge come suo solito svolgendo un ruolo importantissimo in fase di non possesso. Kean non punge e probabilmente l’attaccante bianconero è l’unica nota stonata di una vera e propria sinfonia alla quale si aggiunge anche Szczesny, autore di due interventi da leader nel finale. Ecco tutti i voti:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 6,5; Danilo 6,5 (’82 Bonucci s.v.), Bremer 6,5, Alex Sandro 6,5; De Sciglio 6,5 (’65 Cuadrado 6), Fagioli 7,5, Locatelli 7, Rabiot 7, Kostic 7 (’83 Paredes s.v.); Di Maria 10 (’82 Iling s.v.); Kean 5 (’64 Vlahovic 6).