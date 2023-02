Calciomercato Juventus, Di Maria all’Inter: “Ipotesi credibile”

Calciomercato Juventus, l’argentino ieri sera a Nantes ha dato prova della sua immensa classe con una prestazione da urlo.

Ieri la Juventus ha fatto il suo dovere, battendo il Nantes a domicilio con un roboante 3-0 e strappando il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Un match quasi senza sbavature per la squadra di Massimiliano Allegri, che al contrario della gara d’andata, è riuscita ad imporre sin da subito la propria supremazia sui gialloverdi di Kombouare.

Ma se è filato tutto liscio come l’olio il tecnico livornese lo deve principalmente ad Angel Di Maria, che nella trasferta francese ha tenuto una vera e propria “masterclass”. L’argentino, in forma smagliante, ha subito sbloccato la partita con un gol capolavoro, apponendo la sua firma anche sulle altre due reti che hanno piegato definitivamente la resistenza del Nantes, tra l’altro rimasto anche in dieci. Quella di ieri è indubbiamente la migliore prestazione offerta dal giocatore arrivato in estate dopo la fine dell’esperienza al Psg. Che nei primi mesi aveva fatto storcere il naso a qualche tifoso per via dei suoi continui problemi fisici. Nella notte di Europa League invece Di Maria ha conquistato tutti. Al punto che in tanti si sono accorti, se mai ce ne fosse stato bisogno, dell’immensa classe dell’attaccante bianconero. Ma il suo futuro continua ad essere argomento di discussione.

Calciomercato Juventus, Palmeri è sicuro: “Di Maria all’Inter? Ipotesi percorribile”

Di Maria, infatti, non ha ancora sciolto le riserve per quanto riguarda la permanenza a Torino. La scorsa estate volle firmare per un solo anno di contratto, mentre la Juventus spingeva per arruolarlo almeno per due stagioni. Il suo sogno, infatti, è chiudere la carriera in Argentina, al Rosario Central, la squadra del suo cuore.

Non è da escludere, tuttavia, che possa anche decidere di restare in Europa. E se lasciasse la Juventus per un altro club di Serie A. Il giornalista Tancredi Palmeri, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch, a tal proposito ha lanciato la “bomba”: “L’Inter perderà l’ingaggio di Skriniar, che andrà al Psg, e Marotta – ha spiegato Palmeri – tende a guardare con attenzione il mercato degli svincolati, forse cederà Brozovic, forse nel 2024 non ci sarà l’ingaggio di Mkhitaryan, poi magari può essere chiamato da Lautaro Martinez. L’Inter quindi mi sembra un’ipotesi credibile“.