Di Maria-Juventus, la ‘chiude’ Allegri: nuovo colpo di scena

Calciomercato Juventus, ieri sera protagonista assoluto in Europa e adesso Allegri non vuole privarsene: i dettagli su Di Maria.

Su Di Maria non ci sono aggettivi se non il più concreto possibile e anche il più oggettivo: “fuoriclasse”. Lo crede l’ambiente, lo credono i compagni ma soprattutto lo crede Allegri che infatti potrebbe essere il maggiore “sponsor” per tentare il cosiddetto rinnovo.

Un fuoriclasse che determina le partite e sui, appunto, nessuno vuole privarsene. L’obiettivo è quindi dichiarato, il rinnovo per un altro anno almeno del fenomeno argentino. Il Fideo, come sappiamo, andrà in scadenza a giugno ma ora un tentativo per rinnovargli il contratto ci sarà, soprattutto viste anche le volontà dello stesso Allegri.

Calciomercato Juventus, rinnovo Di Maria | Allegri da “sponsor”

Il primo a sponsorizzare il possibile rinnovo del Fideo è, chiaramente, l’allenatore. Allegri vuole a tutti i costi consolidare le sue certezze e l’argentino è, in tutto e per tutto, il giocatore indispensabile, su cui contarci da qui alla prossima stagione soprattutto si dovesse raggiungere non l’utopica finale di Europa League, l’obiettivo dichiarato della Juventus. I mezzi ma soprattuto i giocatori ci sono.

Il Fideo vuole terminare questa stagione travagliata con il massimo dei risultati e l’Europa League, adesso, potrebbe aggiungersi ai suoi trofei. Certamente non sarà facile visti i tanti avversari di qualità ma è anche vero che le qualità non mancano. Ora i bianconeri tenteranno il tutto per tutto, senza esitare. Di Maria rappresenta molto per la Juventus e l’obiettivo sarebbe proprio prolungarlo per un’altra stagione, con il buon auspicio di tutti, come viene anche confermato dalle indiscrezioni di ‘Mirko Nicolino’ su Twitter.