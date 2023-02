Juventus, Sorteggi Ottavi Europa League: possibili avversarie, orario e diretta tv

Juventus, dopo la bella vittoria di ieri sul campo del Nantes ecco i sorteggi di Europa League: tutto quello che c’è da sapere

La bella vittoria di ieri sul campo del Nantes, una partita decisa da un Di Maria in versione superstar, ha permesso alla squadra di Allegri di guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Un trofeo da vincere per i bianconeri, un trofeo che può regalare l’accesso alla prossima Champions League.

Non c’è sosta, perché già oggi, con inizio alle ore 12:00, la squadra piemontese conoscerà la propria avversaria. Intanto le date: la partita d’andata è in programma il prossimo 9 marzo, mentre quella di ritorno la settimana successiva, il 16. La Juventus, essendo arrivata a questo punto attraverso i playoff, giocherà la prima partita in casa. Il sorteggio di oggi, inoltre, sarà possibile seguirlo su Sky Sport 24 a partire appunto da mezzogiorno. In streaming si potrà vedere attraverso i soliti canali, vale a dire Sky Go oppure attraverso Now Tv. Ma non solo, si potrà vedere anche attraverso il canale Youtube di Sky.

Juventus, c’è un’avversaria da evitare

Come detto la Juve il 9 marzo giocherà a Torino. Non potrà affrontare la Roma per due motivi: il primo che non sono previsti derby in questo turno; il secondo perché la squadra di Mou non è nemmeno testa di serie. Dall’urna potrebbero uscire diversi incroci sicuramente difficili, con un’avversaria da evitare sicuramente. L’Arsenal di Arteta è la sfida che è meglio tenere per dopo.

Oltre la truppa del tecnico catalano, nell’urna ci sono le spagnole Betis e Real Sociedad, rispettivamente al quinto e al terzo posto nella Liga spagnola. Poi Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo e Union Saint-Gilloise. Queste quindi le possibili avversarie della squadra di Allegri. Che onestamente se la può giocare con tutte ma è sempre meglio evitare l’Arsenal.