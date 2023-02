Calciomercato Juventus, addio dopo un solo anno: lo scambio è servito

Calciomercato Juventus, indiscrezione clamorosa dalla Spagna: Simeone apprezza il giocatore bianconero e vorrebbe provarci.

Nel calciomercato che si è concluso circa un mese fa la Juventus ha deciso di adottare un basso profilo. E non solo per via delle vicissitudini extrasportive che in queste settimane stanno riguardando il club da molto vicino. La società bianconera, che a novembre venne travolta da un vero e proprio terremoto giudiziario, ha ridotto al minimo il numero delle operazioni, limitandosi a cedere Weston McKennie al Leeds, in Premier League. Assicurandosi una sorta di tesoretto in vista dell’estate.

In attesa che la giustizia faccia il suo corso per quanto concerne il caso plusvalenze e la manovra stipendi, alla Continassa hanno preferito rimandare ogni possibile acquisto alla prossima sessione. In estate, quando (si spera) sarà fatta maggiore chiarezza sulle questioni che attanagliano attualmente il club, la Juventus potrebbe essere più libera di muoversi. Sicuramente più serena. L’obiettivo dei nuovi dirigenti è quello di rafforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Di provare a tappare almeno quelle falle che si verranno a creare in seguito alle scadenze di alcuni contratti.

Calciomercato Juventus, Bremer per De Paul: lo scambio prende quota

Come i bianconeri sono intenti a pianificare la prossima stagione anche gli altri principali club europei. Tra questi c’è l’Atletico Madrid di Diego Simeone, che sta cercando di capire cosa non ha funzionato in un’annata in cui i Colchoneros si ritrovano fuori dall’Europa e fuori dalla lotta per il titolo. Se il tecnico argentino dovesse essere confermato – e non è del tutto scontato – a giugno potrebbe effettuare un sondaggio per Gleison Bremer.

Lo riporta Calciomercatoweb.it, secondo cui l’Atletico sta pensando di proporre uno scambio alla Signora con il centrocampista Rodrigo De Paul. L’argentino, campione del mondo in Qatar con la nazionale albiceleste, non si è mai integrato a Madrid ed avrebbe espresso la volontà di tornare in Serie A, campionato che conosce molto bene avendo giocato per diversi anni con la maglia dell’Udinese.