Calciomercato Juventus, incontro con Di Maria: Inter in agguato

Calciomercato Juventus, svolta Di Maria: incontro fissato con il calciatore. La società pronta a mettere sul piatto il rinnovo. Ecco la situazione

In casa Juventus si comincia a programmare il futuro. Con Massimiliano Allegri in panchina. Sì, la Gazzetta dello Sport questa mattina svela che dopo la vittoria contro il Nantes il tecnico potrebbe essere quello giusto anche per la prossima stagione. In caso di ribaltone, come vi abbiamo spiegato, Zidane è il prescelto di Elkann.

Ma le cose dentro la Continassa stanno prendendo il piede giusto. La piega giusta. Con Allegri che sembra essere tornato quel capitano coraggioso al timone di una barca che per un certo periodo è stata in balia delle onde. Ma lui, uomo di mare, sa bene come muoversi all’interno di tutto questo. E allora ecco che il livornese sta progettando insieme alla società la prossima stagione. Una squadra, quella bianconera, che verrà formata da giovani con qualche pezzo da novanta che è in rosa e che si cercherà di trattenere a tutti i costi. Uno su tutti Di Maria.

Calciomercato Juventus, incontro fissato con Di Maria

Sempre secondo il quotidiano rosa nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro col il Fideo per parlare di rinnovo. Il contratto dell’argentino scade alla fine di questa stagione e se in alcuni momento si pensava, anche per via di un ambientamento non tanto semplice, che a giugno sarebbe stato addio, adesso le cose sono cambiate.

Di Maria ha cambiato passo e inoltre la sua famiglia si è ambientata a Torino. Cosa non di poco conto per uno che ha vissuto sempre al centro dei riflettori. Insomma, si vuole andare avanti insieme anche perché c’è l’Inter-Miami di Beckham, in agguato. E che ha già mostrato un certo interesse nei confronti dell’argentino.