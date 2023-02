Calciomercato Juventus, Elkann ha rotto gli indugi: il prescelto è Zidane

Calciomercato Juventus, Elkann ha deciso: rotti tutti gli indugi. In caso di addio con Massimiliano Allegri il prescelto è Zidane

Il futuro di Massimiliano Allegri ancora non si conosce. Ma senza dubbio, qualora il tecnico livornese riuscisse a vincere l’Europa League rimarrebbe anche l’anno prossimo sulla panchina della Juventus. Con una riconferma guadagnata sul campo.

Ovviamente in caso contrario tutti i discorsi si aprirebbero, con la società bianconera che prenderebbe in seria considerazione, nonostante un contratto ancora lungo e bello pesante, di dare una svolta anche in panchina. Di nomi ne sono girati parecchi negli ultimi mesi: da Pochettino a Tuchel passando per Conte. Ma secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, riportate da fichajes.net, Elkann avrebbe rotto tutti gli indugi. In caso di divorzio con Allegri il prescelto ci sarebbe già.

Calciomercato Juventus, tutto su Zidane

Nessuno di quelli nominati prima, e nominati nel corso degli ultimi mesi, potrebbe prendere il posto di Allegri. I bianconeri infatti hanno deciso che il futuro sarà Zidane. Che come sappiamo, dopo aver lasciato il Real Madrid è ancora in attesa della chiamata giusta, quella che dovrebbe appunto arrivare dalla Juventus.

Il tecnico francese, dopo aver assaporato l’idea di prendersi la nazionale, ha dovuto fare i conti col rinnovo di Deschamps rimanendo praticamente a secco. Su di lui ci sarebbe l’interesse del Psg e anche quello del Real Madrid che potrebbe cambiare alla fine dell’anno anticipando così l’addio con Ancelotti. Ma la chiamata della Juve, qualora davvero ci fosse, farebbe tentennare e non poco Zizou. Pronto a salire sulla barca bianconera.