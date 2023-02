Dalla Juventus al Real Madrid: l’affare si fa per 30 milioni

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe esserci la definitiva svolta. Operazione dal costo di 30 milioni di euro.

Un nome che è ormai diventato il centro del mercato in difesa. Il profilo tanto desiderato da Allegri e in, ormai, quasi evidente uscita dal suo club potrebbe aver raggiunto un “verdetto”.

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni, il destino potrebbe essere già segnato. Un operazione che potrebbe chiudersi con il prezzo di 30 milioni di euro e che metterebbe, quindi, da parte tutte le altre inseguitrici.

Fresneda ci siamo | Al Real per 30 milioni di euro

Stando infatti all’indiscrezione spagnola di ‘Dondiario’ il club spagnolo ai vertici starebbe pensando di chiudere l’operazione per il laterale del Valladolid per un affare da 30 milioni di euro.

Il giovane prodigio è già diventato uno dei volti più popolari, seguitissimo dalla Juventus, il giovane, adesso, potrebbe rimanere in Spagna nel suo futuro e raggiungere un accordo proprio con i Merengues che sono il club di punta del campionato. Proprio per guardare al futuro, il club madridista, punterebbe giocatori già pronti da subito e certamente le caratteristiche del giocatore sono quelle di un potenziale top player. Ancora in ascesa e con grande margine di miglioramento, il pupillo del Valladolid, adesso, potrebbe raggiungere un definitivo verdetto proprio con il club di Carlo Ancelotti che presto dovrà pensare ad un nuovo ciclo di giocatori vincenti per guardare al futuro. il Real è una squadra che vuole ambire, come sempre, a vincere ovunque possibile e i “nuovi” giocatori, adesso, sono già pronti, da subito. Potrebbe essere l’occasione del laterale che tanto piaceva ad Allegri.