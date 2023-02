Juventus annientata, arriva il Real: Ancelotti lo soffia ad Allegri

Il Real Madrid di Ancelotti scavalca la Juventus per il big di Premier League: ecco di chi si tratta

La Juventus continua a lavorare in chiave calciomercato, sia per quanto riguarda i possibili colpi in entrata che sulle operazioni in uscita.

Tanti giocatori in scadenza a fine stagione sono pronti a lasciare Torino, due su tutti Alex Sandro e Juan Cuadrado. Situazione analoga per Adrien Rabiot, anche lui in scadenza a giugno 2023, su cui la società sta lavorando per provare a convincerlo a rimanere. C’è poi la questione Angel Di Maria che non ha ancora esteso il suo contratto per un altro anno e a fine stagione potrebbe approdare in Liga o tornare in Argentina. Anche Dusan Vlahovic non è certo di rimanere a Torino, alla luce delle tante richieste di mercato, soprattutto in Premier League. La Juventus, però, guarda anche ai possibili colpi in entrata, specialmente sulle corsie dove i preferiti sono Alejandro Grimaldo e Remy Bensebaini, con un pensierino anche a Carlos Augusto del Monza. La ‘Vecchia Signora’, però, è vigile anche in altri reparti e da tempo monitora la situazione di un big del Chelsea che, però, piace anche al Real Madrid.

Juventus, sfuma Pulisic: assalto del Real Madrid

Il Real Madrid rimane una delle squadre più temibili anche in chiave mercato. La squadra di Carlo Ancelotti, reduce dal travolgente 5-2 ad Anfield contro il Liverpool nell’andata degli ottavi di Champions League, sta guardando con attenzione anche ai prossimi obiettivi di calciomercato.

La rosa è ancora molto competitiva ma ci sono alcuni reparti da rinforzare o rinnovare. Uno dei giocatori individuati dai blancos per la prossima stagione è lo statunitense classe ’98 Christian Pulisic. Reduce da un ottimo mondiale in Qatar con gli Stati Uniti, non si può dire lo stesso del suo cammino al Chelsea. Il club londinese è in grande difficoltà economica, dopo aver speso più di 600 milioni di euro nel mercato invernale. I ‘Blues’ non sono più in grado di sostenere tutte le spese e sono costretti a sacrificare alcuni giocatori. Pulisic è uno di questi e l’unica occasione per farlo è adesso, visto che a giugno 2024 il giocatore andrà in scadenza. Secondo quanto riportato da ‘Difensa Central’, Pulisic è ormai pronto a lascare Londra e il Real Madrid è in pole per accoglierlo.

A 24 anni l’esterno statunitense ha voglia di rimettersi subito in carreggiata dopo un periodo in ombra al Chelsea. L’inserimento concreto del Real Madrid mette in grande difficoltà la Juventus che da tempo è sulle tracce di Pulisic.