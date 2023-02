Juventus-Torino, sospiro di sollievo per Allegri: doppio recupero

Le ultime in casa Juventus in vista del derby col Torino: due recuperi per Massimiliano Allegri

La Juventus si gode il passaggio del turno in Europa League dopo il 3-0 firmato Angel Di Maria contro il Nantes, ma adesso testa al campionato.

I bianconeri scenderanno in campo martedì 28 febbraio per il Monday night che chiuderà la 24ª giornata: il derby della Mole contro il Torino all’Allianz Stadium, dove i bianconeri dovranno dare un segnale forte per cercare di avvicinarsi al sesto posto occupato momentaneamente dall’Atalanta. Massimiliano Allegri ha in mente alcune modifiche in vista della gara contro i granata. In mattinata la Juventus si allenerà alla Continassa per preparare la partita di martedì. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Allegri dovrà fare a meno di Manuel Locatelli (squalificato), ma non perde le speranze di ottenere due rinforzi dall’infermeria. Uno è Federico Chiesa, assente nelle ultime due trasferte (Spezia e Nantes) per un affaticamento muscolare. La sensazione è che il figlio d’arte possa essere della partita, se pur non dal primo minuto.

Juventus, le ultime in vista del Torino: possibile rientro per Chiesa e Pogba

L’altro giocatore che Allegri spera di recuperare dall’infermeria è naturalmente Paul Pogba, fermo alla convocazione nella gara casalinga della Juventus contro il Monza de 29 gennaio, dove non è sceso in campo.

Attualmente il francese è ancora fermo agli zero minuti stagionali a causa della lesione del menisco esterno del ginocchio destro di fine luglio che lo ha costretto a lungo periodo di stop, compromettendo anche la sua partecipazione al Mondiale in Qatar con la Francia. Nelle prossime 48 ore il quadro dovrebbe essere più chiaro. Molto dipenderà dai prossimi allenamenti di Pogba e Chiesa e dai segnali che daranno. Sicuramente ci sarà qualche cambio rispetto alla vittoria di Nantes in Europa League di giovedì. In difesa si candida a tornare titolare Leonardo Bonucci che punta alla prima da titolare proprio nel derby, di cui è stato spesso protagonista in passato. Il difensore italiano potrebbe prendere il posto di Alex Sandro, mentre rimane intoccabile Danilo con Bremer verso la conferma.

In mezzo al campo, vista l’assenza per squalifica di Locatelli, potrebbe avere una nuova chance Leandro Paredes, in cabina di regia. In attacco, invece, si profila il ritorno dal primo minuto di Dusan Vlahovic che inizialmente è partito dalla panchina in Francia contro il Nantes. Il serbo dovrebbe affiancare l’intoccabile Angel Di Maria, come sottolinea la ‘Gazzetta dello Sport’. Scalpita Moise Kean che, se dovesse partire dalla panchina, sicuramente troverebbe minutaggio a gara in corso.