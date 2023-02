Juventus, ‘soffiata‘ UFFICIALE: “Tolta la penalizzazione in classifica”

Juventus, una soffiata che, adesso, potrebbe far sorridere i tifosi. Andiamo a capire cos’è successo in casa bianconera.

I bianconeri nonostante la penalizzazione stanno macinando punti importanti sia in campionato che in Europa. Con la fenomenale partita disputata dal top player Di Maria la squadra di Allegri ha raggiunto gli ottavi di finale dell’Europa League scoprendo ieri quale sarà la prossima avversaria.

I tedeschi del Friburgo, infatti, saranno i prossimi duellanti che si contenderanno una qualificazione contro la Vecchia Signora e per tale occasione, il direttore sportivo del Friburgo, Jochen Saier avrebbe parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’. Andiamo a scoprire cos’ha detto a proposito, appunto, della penalizzazione in campionato che in questo momento vede la Juventus a -15 punti.

Juventus, senti Saier: “I punti verranno restituiti”

Stando, infatti, alle parole di Jochen Saier, che ha parlato direttamente ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, il ds tedesco ha parlato così dell’incontro avvenuto con Pessotto (il coordinatore dello staff di tutte le squadre bianconere).

Di seguito le sue parole: “Ai sorteggi ho parlato e mi ha detto che è ottimista per i punti tolti, verranno restituiti. Ovviamente per loro non è una situazione piacevole“. Certamente parole che lasciano molto ottimismo anche ai tifosi che adesso ci sperano così come ci spera lo stesso Pessotto. Certamente riacquistando i quindici punti, la Juventus, figurerebbe nelle posizioni alte della classifica e, quindi, con una qualificazione in Champions League certamente alla portata. Dobbiamo, chiaramente, aspettare l’ufficialità dell’inchiesta e degli enti competenti ma le parole del direttore sportivo tedesco, adesso, fanno un pochino più sognare in positivo i tifosi.