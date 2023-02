Allegri sorride: recupera in tempo per Roma-Juventus

Domenica di lavoro per la Juventus in vista del derby di martedì prossimo con il Torino, un’altra sfida assolutamente da vincere.

I bianconeri guardano avanti in campionato, con la speranza di riuscire ad avvicinarsi a quel quarto posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Impresa difficile, vista la penalizzazione, ma Vlahovic e compagni sono chiamati a dare il massimo, senza fare al momento troppi calcoli.

Superato lo scoglio Nantes in Europa League, e in attesa delle prossime sfide europee con il Friburgo, meglio concentrarsi dunque sulla serie A e su un derby che non sarà affatto semplice. Allegri si gode un Di Maria in forma strepitosa e spera di recuperare Chiesa. L’attaccante esterno, non al meglio, ha saltato le ultime due partite. Nessun rischio sarà preso, ma il tecnico potrebbe averlo a disposizione quantomeno per la seconda parte della gara.

Juventus, Miretti può tornare contro la Roma

Rimangono fuori dalla mischia al momento dunque Kaio Jorge, Milik e Miretti. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione proprio relativamente agli infortuni e c’è da dire che Allegri può senz’altro essere ottimista.

Se Kaio Jorge, ancora ai box, sarà aggregato alla Next Gen appena possibile per fargli recuperare la migliore condizioni, gli altri due presto saranno disponibili. Milik è sulla via del recupero e dovrebbe tornare in gruppo nel giro di un paio di settimane. Ancora prima ci sarà il ritorno di Miretti. Il giovane centrocampista, out dalla gara giocata contro la Salernitana, dovrebbe rientrare nella lista dei convocati già per la sfida contro la Roma di Mourinho, in calendario il prossimo 5 marzo. Una pedina in più per la linea mediana molto importante in questa fase, visti i tanti impegni ravvicinati.