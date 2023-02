Calciomercato Juventus, affare low cost: retrocessione galeotta

Doppio affare low-cost per la Juventus, favorita dalla retrocessione che abbassa i prezzi dei due giocatori

La Juventus è a caccia di rinforzi soprattutto in difesa, alla luce di alcune partenza ormai annunciate a fine stagione.

I bianconeri guardano con particolare attenzione ai movimenti di calciomercato per cercare di sfruttare un’ipotetica occasione. In questo senso potrebbe aprirsi uno scenario favorevole per la Juventus, così come per i rivali dell’Inter. Uno scenario che coinvolge un club tedesco. Lo Stoccarda è in caduta libera in Bundesliga e al momento si trova al quartultimo posto, a pari punti con Hoffenheim e Bochum. Già l’anno scorso lo Stoccarda ha rischiato la retrocessione e quest’anno l’incubo sembra essere tornato. Nelle ultime 5 partite sono arrivate 3 sconfitte e appena 3 punti totalizzati. Qualora lo Stoccarda dovesse retrocedere in Bundesliga 2, la Serie B tedesca, i prezzi dei suoi calciatori migliori si abbasserebbero di conseguenza e per i club interessati sarebbe molto più facile prelevarli. Anche Juventus e Inter sono vigili sulla situazione del club tedesco, in quanto hanno messo gli occhi su due giocatori della squadra di Bruno Labbadia.

Juventus, doppia occasione dallo Stoccarda: c’è anche l’Inter

Come riportato da ‘calciomercato.it’, Inter e Juventus hanno messo nel mirino due difensori dello Stoccarda, Borna Sosa e Kostantinos Mavropanos.

Il primo croato classe ’98, di ruolo terzino sinistro, che ha già collezionato 2 gol e 6 assist in Bundesliga in questa stagione. Si è messo in mostra anche al Mondiale in Qatar, arrivando terzo con la sua Croazia. Un giocatore che Juventus e Inter stanno osservando con particolare attenzione. Tra l’altro, Borna Sosa era già finito nel mirino dei nerazzurri tempo fa, prima che Marotta decidesse di trattenere Robin Gosens. L’altro, Mavropanos, difensore centrale greco classe ’97. Vanta già 2 gol e un assist che rappresentano già numeri importanti per un centrale di difesa. Borna Sosa ha una valutazione di circa 25 milioni di euro ma con la retrocessione ipotetica dello Stoccarda la cifra potrebbe notevolmente calare.

Il difensore greco, invece, l’Inter lo vede come un possibile sostituto di Skriniar dalla prossima stagione. Marotta e Ausilio avrebbero già provato a portarlo a Milano in questa ultima sessione invernale di calciomercato, con una proposta di 15 milioni di euro respinta dalla dirigenza dello Stoccarda. In caso di retrocessione del club tedesco, anche il suo prezzo potrebbe notevolmente calare e favorire l’inserimento concreto di Juventus e Inter.