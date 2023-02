Calciomercato Juventus, boomerang Milinkovic: ultimatum definitivo

La Juventus è vigile sul top player della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic: ultimatum definitivo per il serbo

La Juventus continua a guardare al calciomercato estivo con particolare interesse per cercare di farsi trovare pronta in vista di quelle che saranno alcune partenze di alcuni big.

Giocatori come Alex Sandro, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria sono in scadenza a fine stagione e la Juventus deve correre ai ripari per colmare questi vuoti. Sono diversi i profili che la società bianconera sta valutando nel reparto difensivo: da Alejandro Grimaldo a Ramy Bensebaini ma anche Carlos Augusto che negli ultimi tempi ha attirato l’attenzione della squadra di Massimiliano Allegri. La Juventus, però, guarda anche con particolare attenzione al centrocampo per trovare un nuovo big che possa prendere il posto di Adrien Rabiot e che possa anche fare le veci di Pogba. In questo senso la suggestione principale rimane Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è un obiettivo primario ormai da tempo per i bianconeri che sperano di poterlo portare finalmente a Torino in estate.

Juventus, ultimatum definitivo per Milinkovic-Savic

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic è ancora incerto. Ogni anno si parla di lui come un potenziale uomo mercato ma alla fine Claudio Lotito lo ha sempre blindato.

Il centrocampista serbo è in scadenza con la Lazio a giugno 2024 e al momento non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, non ci sarebbe stato nessun passo in avanti tra Lazio e Milinkovic-Savic per l’accordo sul rinnovo. Il serbo accetterebbe di firmare il rinnovo solo con una clausola risolutiva bassa fra i 30 e i 40 milioni di euro, così che i grandi club possano decidere di pagare quella cifra per prelevarlo. Cifra ben lontana da quella che intende fissare il club biancoceleste. Lotito vuole inserire una clausola di almeno 80 milioni di euro, condizione che non sta bene all’entourage del calciatore.

L’interesse della Premier League per il classe ’95 è ormai risaputo. Specialmente da parte dell’Arsenal che a gennaio ha prelevato dal Chelsea Jorginho ma vuole rinforzare ulteriormente il reparto con una mezz’ala tecnica e di inserimento. Anche Newcastle e West Ham osservano da vicino la situazione del ‘Sergente’ e naturalmente non manca la Juventus che rimane vigile sul serbo, in attesa di risvolti definitivi tra lui e la Lazio.