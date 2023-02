Calciomercato Juventus, eleganza e qualità: 50 milioni per il “Principe”

Siamo ormai entrati nella fase clou della stagione, ma la Juventus ovviamente deve iniziare a guardare al futuro.

In questa prima metà del 2023 l’undici allenato da Massimiliano Allegri dovrà dare il massimo per riuscire a centrare almeno uno degli obiettivi raggiungibili. Anche in base ai risultati che saranno conseguiti la dirigenza farà poi le dovute valutazioni per il prossimo anno.

Ci sono alcuni calciatori come Cuadrado, Alex Sandro e Rabiot che si avvicinano alla scadenza del loro contratto. L’impressione è che la Juventus vorrebbe tenersi stretta solo il francese, che però ha tante richieste visto che è ingaggiabile a parametro zero. In ogni caso la società bianconera dovrà essere molto attiva nel corso dell’estate. C’è una rosa che va rinnovata e ringiovanita e dunque bisognerà cercare volti nuovi per la squadra bianconera. Che dovrà effettuare degli investimenti importanti pur tenendo d’occhio il bilancio e il monte ingaggi.

Juventus in corsa per Pau Torres ma la concorrenza è tanta

Un calciatore che è nel mirino dei bianconeri è Pau Torres, difensore del Villarreal e della nazionale spagnola. Elemento che è ormai nel pieno della maturità calcistica ed è pronto per il salto in una big europea. I rumors sul suo futuro sono tutti indirizzati in tal senso.

Come ha scritto infatti “Fichajes” il Villarreal infatti ha intenzione in estate di cedere il suo gioiello per fare cassa e far sì che la rosa possa essere poi migliorata grazie alla somma incassata e poi reinvestita. Oltre alla Juventus Tottenham, Newcastle, Aston Villa, Real Madrid e Arsenal sono le altre squadre che seguono con particolare attenzione l’evoluzione della sua carriera. E in estate potrebbero farsi avanti. Il Villarreal ha già fissato il prezzo per la sua cessione: 50 milioni di euro. Che non sono certo pochi.