Calciomercato Juventus, futuro Di Maria: decisione presa

La Juventus si sta preparando alla prossima sfida di domani sera contro il Torino in un derby della Mole che si preannuncia infuocato.

Partita che i bianconeri puntano decisamente a far loro per alimentare una classifica che per adesso li vede lontani dal quarto posto. Piazzamento minimo per accedere alla prossima edizione della Champions League. La penalizzazione pesa, eccome, sul cammino di Vlahovic e compagni.

Tuttavia non bisogna mollare la presa e anzi dare il massimo per cercare di riavvicinarsi a questo traguardo. Con la speranza che il ricorso contro la penalizzazione dia esito positivo e faccia riconquistare alla Juve i punti persi. Nel frattempo gli uomini di Allegri si concentreranno anche sulle altre competizioni, come ad esempio la Coppa Italia e l’Europa League.

Juventus, Di Maria pronto a rimanere a Torino

Proprio in questo torneo i tifosi bianconeri hanno potuto vedere all’opera un Angel Di Maria formato super. L’argentino contro il Nantes è stato l’assoluto protagonista, segnando al ritorno ben tre reti e dimostrando di vivere uno straordinario momento di forma. Il suo contratto però è in scadenza ed è difficile immaginare una squadra senza di lui.

Come ha riportato Tuttosport, il futuro di Di Maria deve essere ancora scritto. Ma l’argentino ai compagni avrebbe manifestato la volontà di rimanere a Torino. Dove si trova bene e dove dunque potrebbe continuare la sua carriera. Il campione del mondo infatti non vorrebbe ancora rientrare in Argentina per chiudere la carriera, ultimo passo di quella che sarà una carriera incredibile e costellata di trionfi. Adesso sta alla Juventus fare l’offerta giusta per convincerlo a vestire la maglia bianconera almeno per un altro anno.