L’ultimo ‘canto’ con la Juventus: addio dopo 14 anni

Così la Juventus ha voluto salutare e ringraziare la propria voce storica che ha accompagnato i tifosi per ben 14 anni.

“Il Derby di martedì sera sarà una giornata speciale, non come le altre. Non soltanto perché una stracittadina è sempre una partita carica di emozione e significati, ma anche e soprattutto perché sarà l’ultima telecronaca della voce storica della Juventus, Enrico Zambruno. Una voce che ha segnato davvero un’epoca, con oltre 1200 telecronache, calcolando le prime squadre, maschili e femminili, la Next Gen e le giovanili.