Juventus-Torino, da Pogba a Chiesa: Allegri rivela chi sarà titolare

Domani si giocherà una partita fondamentale: il derby della Mole. Sfida che in questo momento più che mai rappresenta molto per entrambe le realtà sportive di Torino. Proprio alla vigilia del match, in conferenza stampa, è intervenuto Massimiliano Allegri che ha risposto così alle domande dei giornalista presenti in sala stampa.

Derby? Iniziamo col salutare Enrico (Zambruni), 1200 telecronache, ti faccio l’imbocca al lupo per la tua carriera. Derby importante per la città di Torino, dobbiamo continuare la scalata, il Bologna ha battuto l’Inter, dobbiamo agguantarlo. Adesso vediamo a quanti punti abbiamo, poi vedremo cosa succederà, dobbiamo rimanere concentrati.

Chiesa domani? Ha fatto l’allenamento con la squadra, devo ancora decidere ma difficilmente partirà dall’inizio. Però sta bene

Bonucci ci sarà titolare? Sta molto meglio ha preso confidenza col campo diciamo che ha passato lungo periodo di inattività, sta bene ma domani non credo partirà titolare, c’è bisogno di lui e dobbiamo preservarlo

Pogba? Facciamo l’elenco di quelli che sono morti (ride), domani è convocato, sta meglio. Lo metteremo dentro se ci sarà bisogno, ma ora si può.

Torino di Juric? Dobbiamo calarci nella realtà della partita, non giocheremo in punta di piedi, dobbiamo essere pronti all’importanza della partita, guardando i piccoli obiettivi che abbiamo davanti.

Come stanno gli assenti? A parte Milik e Kaio tutti gli altri stanno bene.

Arrivata la vera Juve? Noi dentro il campo dobbiamo fare i punti per arrivare nelle prime quattro, il -15 ora non è roba nostra, noi dobbiamo vedere i punti che abbiamo ora.

Cosa mi aspetto da Pogba? È importante per la stagione, deve rimettersi in careggiata. Deve avere stimoli per darci una mano e fare un buon finale di stagione.

Paredes titolare? Fino a questo momento ha alternato buone prestazioni altre meno. Giocatore importante per noi, come tutti deve dare una mano fino alla fine per gli obiettivi comuni