Calciomercato Juventus, Vlahovic al Real Madrid: il prezzo lascia di stucco

Dusan Vlahovic viaggia spedito verso il Real Madrid:la Juventus lo sacrifica ma il prezzo lascia di stucco

La Juventus chiuderà questa sera la 24ª giornata di Serie A nel posticipo del martedì contro il Torino. Un derby che può valere tanto per i bianconeri, reduci dal passaggio del turno in Europa League contro il Nantes.

La Juventus vuole rimanere aggrappata al treno Europa e per farlo dovrà andare dritto in campionato, senza ulteriori sbandate, in attesa della sentenza definitiva della Corte Federale. Intanto, però, i bianconeri guardano con attenzione anche al calciomercato, in vista della prossima sessione estiva. Nelle ultime ore si è arrivati a un’intesa per Alex Sandro che, salvo sorprese, rinnoverà per un’altra stagione con i bianconeri. In uscita, invece, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot, entrambi in scadenza a giugno 2023. C’è poi da valutare la decisione che prenderà Angel Di Maria, anche lui in scadenza al termine di questa stagione. Uno dei nomi al centro del mercato bianconero, però, è quello di Dusan Vlahovic. Il serbo non è certo di rimanere a Torino anche la prossima stagione, nonostante sia arrivato da appena un anno.

Il Real Madrid si fionda su Vlahovic e sfrutta la precarietà della Juventus

Vlahovic è stato un investimento molto considerevole per la Juventus che nella sessione invernale del 2022 lo ha prelevato dalla Fiorentina per circa 80 milioni di euro, bonus compresi.

Adesso il serbo è nel mirino delle big d’Europa, nonostante il periodo complicato, a causa della pubalgia, che lo ha costretto a stare fuori dal campo per diverse partite. Il Manchester United e l’Arsenal sono le principali candidate in Premier League ma la squadra più avanti per Vlahovic è il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nelle scorse settimane dalla Spagna avevano rivelato che lo stesso attaccante si fosse proposto ai blancos. Il Real ha perso il treno per Mbappé e Haaland e adesso, come riportato da ‘todofichajes.com’, intende buttarsi a capofitto su Dusan Vlahovic. La squadra di Florentino Perez è alla ricerca di un erede di Karim Benzema e, nonostante le tante alternative in attacco, manca un vero centravanti di ruolo che possa prendere il posto del Pallone d’Oro francese. La precarietà della Juventus potrebbe favorire la mossa del Real Madrid.

I bianconeri potrebbero avere necessità di fare cassa per provare a risanare una situazione economica non esattamente idilliaca. Di conseguenza potrebbero sacrificare Vlahovic a un prezzo relativamente basso e favorevole per il Real Madrid.