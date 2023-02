Juventus-Torino, clamoroso Allegri: nuovo millennial dal 1’

Juventus-Torino, clamoroso Allegri: il tecnico pronto a lanciare un nuovo millennial dal primo minuto. Ecco quello che avrebbe in mente Max

Staserà c’è il derby. E la Juve ha un unico e solo obiettivo, quello di vincerlo. Allegri ha convocato Pogba e ha confermato che Chiesa non scenderà in campo dal primo minuto, insomma, la formazione sembra fatta con un unico, importante, dubbio in mezzo al campo.

Sì, perché Locatelli è squalificato dopo l’ammonizione rimediata dopo 10 secondi nella partita contro lo Spezia e il sostituto naturale dell’ex Sassuolo sarebbe ovviamente Paredes, quel centrocampista che i bianconeri hanno preso in prestito dal Psg e che con molta probabilità non riscatteranno alla fine della stagione. Ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Allegri sarebbe pronto a lanciare dal primo minuto un classe 2001 che ha solo 2 minuti in stagione. Un colpo di scena che potrebbe mettere la parola fine, in questo caso in maniera definitiva, a tutti i dubbi che la dirigenza avrebbe, se mai ci fossero questi pensieri, sul futuro del centrocampista argentino.

Juventus-Torino, la tentazione si chiama Barrenechea

La tentazione si chiama Enzo Barrenechea, classe 2001, un altro argentino, che con la Next Gen ha 22 presenze in campionato, 4 gol e 1 assist. Sarebbe questa l’ultima clamorosa idea del tecnico livornese che potrebbe mandarlo in campo al posto del connazionale. Che sicuramente, anche per via di quel carattere un po’ fumantino che tutti noi conosciamo, non la prenderebbe sicuramente bene.

Per il resto, come detto, le scelte sembrano davvero fatte, con il trio brasiliano dietro e con Di Maria che giocherà vicino a Vlahovic anche per via dell’indisponibilità di Milik che tornerà in campo solamente dopo la sosta, quindi nella gara del primo aprile. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore, e sicuramente una bocciatura così clamorosa di Paredes darebbe anche un’importante indicazione di mercato.