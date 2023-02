Juventus-Torino, UFFICIALE: i convocati di Allegri

Juventus-Torino, stasera il derby della Mole con tutti i convocati ufficiali della gara. Partita che si preavvisa da cardiopalma.

Questa i ragazzi affronteranno una sfida fondamentale. In casa bianconera ci sarà il derby della Mole contro il Torino. Una sfida diversa da tutte le altre per l’importanza assoluta della città di Torino ma anche per la classifica.

Una sfida così importante dovrà avere il massimo dai ragazzi che scenderanno in campo, iniziando, proprio, dai convocati di una gara così prestigiosa. Ufficiale infatti la stesura dei ventidue che saranno all’Allianz Stadium questa sera. Andiamo a scoprire chi porterà Allegri.

Juventus, ufficiale il ritorno di Pogba tra i convocati

I tifosi sorridono, Pogba, finalmente, ci sarà ma non si sa se verrà inserito in corsa, molto probabile visto che il francese non ha ancora disputato una partita in questa stagione e, pertanto, verrà centellinato proprio per confermare un recupero definitivo. Andiamo, dunque, a scoprire tutti i giocatori convocati da Allegri per il derby di questa sera: