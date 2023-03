Calciomercato Juventus, accordo con il Milan: Allegri spalle al muro

Calciomercato Juventus, il tecnico livornese dovrà rassegnarsi: il rinnovo è praticamente a un passo.

Ormai da mesi aleggiano nubi cariche di dubbi e incertezze sul quartier generale della Continassa. La Juventus prova a “distrarsi”, concentrandosi sulle cose di campo in attesa di capire quali risvolti avranno le vicende extrasportive che la stanno riguardando.

Nella giornata di ieri, intanto, il club ha depositato il ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni in merito alla sentenza della Corte federale d’appello che circa un mese fa ha letteralmente stravolto la classifica dei bianconeri. Tutt’ad un tratto gli uomini di Massimiliano Allegri si sono ritrovati a metà classifica e adesso sono costretti a tentare una rimonta impossibile per riacciuffare il quarto posto, quello che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League. In attesa di conoscere l’esito del ricorso, la Juventus non sottovaluta il rischio di incappare in ulteriori sanzioni a causa della manovra stipendi. Motivo per cui la squadra dovrà fare il possibile per limitare eventuali danni.

Calciomercato Juventus, mancano solo le firme per il rinnovo di Moncada

Parallelamente, la nuova dirigenza è al lavoro per definire i prossimi obiettivi. Resta intanto da sistemare qualcosa al livello di organigramma dopo l’inibizione dell’attuale direttore sportivo Federico Cherubini, che non potrà essere operativo per un determinato periodo.

🚨🚨 Accordo Milan-Moncada per il rinnovo del contratto: mancano solo le firme. Su @cmdotcom pic.twitter.com/QX9mHcpBon — Daniele Longo (@86_longo) February 28, 2023

Nei mesi scorsi si sono fatti diversi nomi su chi potrebbe essere il successore dell’ex braccio destro di Fabio Paratici. In pole ci sarebbe sempre quel Frederic Massara, compagno di Massimiliano Allegri ai tempi del Pescara, che ha contribuito assieme a Paolo Maldini alla rinascita del Milan. C’è anche il suo zampino nello scudetto vinto dai rossoneri lo scorso anno: merito che gli è stato riconosciuto in maniera unanime da tutti gli addetti ai lavori. Ma Massara non è l’unico che la Juventus guarda con interesse in casa Milan. I bianconeri avrebbero puntato anche Geoffrey Moncada, il capo dell’area scouting, un altro che sta svolgendo un ottimo lavoro. Juve che tuttavia potrebbe già iniziare a rassegnarsi, visto che Moncada è a un passo dal rinnovo coi rossoneri: mancherebbero solo le firme.