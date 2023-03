Calciomercato Juventus, affare in Premier League per l’erede di Szczesny

La Juventus è a caccia dell’erede di Szczesny e ha individuato il nuovo portiere in Premier League

La Juventus sta studiando le strategie per la prossima sessione estiva di calciomercato dove dovrà intervenire in maniera concreta in alcuni reparti.

Naturalmente la priorità è sulle corsie dove Juan Cuadrado è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare Torino a parametro zero. Situazione simile per Alex Sandro che, però, sembra vicino al rinnovo per un’altra stagione con i bianconeri. Rimane calda la pista che porta ad Alejandro Grimaldo. Anche a centrocampo servirà un nuovo top player, alla luce del possibile addio a costo zero di Adrien Rabiot, del fallimento di Leandro Paredes e delle condizioni ancora precarie di Paul Pogba. Non è da sottovalutare, però, l’esigenza dei bianconeri di trovare un nuovo portiere che possa raccogliere le eredità di Szczesny. E’ vero che Mattia Perin quando è stato chiamato in causa si è comportato egregiamente, dimostrando di essere un portiere di grandissimo valore. La Juventus, però, vuole pensare anche in prospettiva futura e investire su un profilo giovane ma che, allo stesso tempo, abbia già un bagaglio di esperienza considerevole.

Juventus, occhi su Mendy del Chelsea per il dopo Szczesny

La Juventus ha individuato l’erede di Szczesny in Premier League e sarebbe pronta a intensificare i contatti per assicurarselo prima delle altre squadre.

Il portiere polacco è in scadenza a giugno 2024 e i bianconeri, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, sarebbero sulle tracce dell’estremo difensore del Chelsea, Edouard Mendy. Il portiere senegalese non è più giovanissimo (31 anni) ma è ancora integro e anche al Mondiale in Qatar si è dimostrato ancora ad alto livello. Con l’arrivo di Graham Potter, il suo impiego è diminuito al Chelsea e al momento Kepa è in vantaggio nelle gerarchie. Ecco perché, nonostante il contratto fino al 2025, Mendy potrebbe chiedere la cessione a fine stagione. La Juventus potrebbe diventare una delle principali candidate all’acquisto dell’ex Rennes che ha voglia di rimettersi in gioco e di riconquistare la titolarità. Con Szczesny in uscita, potrebbe diventare Mendy il nuovo numero uno del club bianconero. Il Chelsea, però, lo valuta circa 25-30 milioni di euro, una cifra che certamente pesa nelle casse della Juventus. Già in passato il senegalese era stato nella lista degli obiettivi della Juve che poi, però, ha virato su Szczesny. A giugno, però, il matrimonio potrebbe concretizzarsi