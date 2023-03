Calciomercato Juventus, asta dalla Serie A: 15 milioni per averlo subito

Calciomercato Juventus, occhi puntati sul talento che sta, letteralmente, affascinando la Serie A: asta pronta per il pupillo.

Nei volti del possibile futuro bianconero potrebbe esserci un nome d’eccellenza. Come, infatti, scrivono dal portale spagnolo di ‘Fichajes’, ora la concorrenza nel mercato sale e il giovane danese sembra aver convinto anche gli scettici.

Come, infatti, sottolineano dal portale estero, su Morten Hjulmand, ci sarebbero ben tre squadre ai vertici della Serie A oltre ad una concorrenza estera, prevalentemente dalla Premier League. Il centrocampista del Lecce è pronto, già dalla prossima stagione, ad approdare nel calcio che conta con una cifra non superiore ai 20 milioni, tra i 15-20 scrivono proprio dal portale ‘Fichajes’.

Hjulmand a 15 milioni: affare in mediana

Certamente il suo carisma da leader è già stato reso noto al Lecce di cui è capitano. Il ragazzo danese, però, con un contratto in scadenza nel 2024 potrebbe già lasciare la squadra pugliese per approdare in una big di fama mondiale.

Come sottolineato proprio dal portale spagnolo, oltre ai bianconeri, Roma, Atalanta e, dall’Inghilterra, il Leicester City starebbero monitorando tutti i possibili spostamenti del giovane prodigio e su di lui si potrebbe scatenare una vera e propria asta visto l’interesse collettivo. Non ci resta che aspettare l’evolversi della situazione con la speranza che, presto, possa concretizzarsi qualcosa. Il giocatore avrà chiaramente voce in capitolo scegliendo il meglio per il proprio futuro. Ma non c’è dubbio che nella prossima stagione il tutto verrà già deciso proprio per finalizzare l’operazione. Staremo a vedere cosa succederà.