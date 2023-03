Calciomercato Juventus, tutti Allegri tranne uno: addio inevitabile

Successo nel derby contro il Torino per la Juventus che si gode l’ottimo momento di forma ma un big non è felice ed è ormai orientato all’addio a fine stagione

La Juventus vince il derby della Mole contro il Torino e aggancia il Bologna al settimo posto in classifica, accorciando il terreno sull’Atalanta.

La penalizzazione di 15 punti è stata ormai assorbita dalla squadra che sta dando risposte importanti sul campo. Quella contro il Torino è la quarta vittoria consecutiva in campionato dopo quelle contro Salernitana, Fiorentina e Spezia. Inoltre è da contare anche il successo in Europa League contro il Nantes che ha permesso alla squadra di Allegri di staccare il pass per gli ottavi di finale dove affronterà il Friburgo. La Juventus può sorridere non solo per la vittoria contro i granata, ma anche per il ritorno in campo di Paul Pogba, ieri all’esordio stagionale con la maglia della Juventus. Il francese era tornato a vestire bianconero in estate, dopo la rottura col Manchester United, ma il grave problema al ginocchio lo ha costretto a saltare tutta la prima parte di stagione. Ieri è tornato in campo, nel boato dell’Allianz Stadium e adesso dovrà alzare il livello del centrocampo bianconero. Nella felicità generale del successo nel derby, un big non è sicuramente dello stesso umore.

Juventus, tutti allegri tranne Paredes: addio a fine stagione

Chi potrebbe essere penalizzati dal ritorno in campo di Pogba è Leandro Paredes che ieri non è neppure entrato in campo nel derby tra Juventus e Torino.

Ieri il centrocampista argentino si è visto scavalcare anche dal giovanissimo classe 2001 argentino della Next Gen, Enzo Barrenechea. Un segnale chiaro da parte di Massimiliano Allegri che in questo momento non vede Paredes come giocatore funzionale al suo piano tattico. Vista la squalifica di Locatelli ci sia aspettava un impiego di Paredes che sia per ruolo che per caratteristiche è simile all’ex Sassuolo. E’ evidente che la Juventus non abbia nessuna intenzione di riscattare Paredes a fine stagione. Basti pensare che l’ultima sua partita con più di 45 minuti in campo risale a settembre. Allegri non si fida più dell’argentino che a fine stagione, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà al Paris Saint-Germain. Il prestito dal PSG scadrà a giugno, il riscatto a 22,6 milioni più 3 di bonus non verrà ovviamente esercitato. L’ex Roma ed Empoli, dunque, tornerà a Parigi per valutare un’eventuale nuova sistemazione, se pur abbia ancora un anno di contratto con la squadra guidata da Galtier.