Calciomercato Juventus, non lo riscattano: addio in estate

Calciomercato Juventus, non soddisfatti delle sue prestazioni il giocatore non verrà riscattato e sarà libero di andarsene.

In casa Juventus si fanno già i conti per il futuro. Certamente, adesso, bisognerà fare i conti e capire quali saranno gli obiettivi ideali per la prossima stagione.

Proprio guardando al centrocampo bianconero, la situazione relativa ad uno degli acquisti arrivati proprio a giungo sembra non convincere le gerarchie bianconere e il suo addio a fine stagione, ormai, potrebbe concretizzarsi. Si parla infatti di un mancato riscatto e della possibilità del ritorno nella sua squadra che ne detiene ancora il cartellino, come sottolineato anche dal giornalista ‘Nicolò Schira’ su Twitter.

Calciomercato, la Juventus non riscatta Paredes: ritorna al Psg

La Juventus non sembra contenta delle prestazioni del suo centrocampista che, certamente, sta deludendo le aspettative iniziali che si erano riposte in lui. L’ex Roma e arrivato proprio dal Psg, non ha saputo confermarsi in bianconero e nonostante il grande spazio offerto da Allegri, adesso, il calciatore potrebbe diventare un caso.

Come sottolineato nell’indiscrezione, infatti, la Juventus non intenderà procedere al riscatto del giocatore che si era concordato con il Psg per il costo di 22,6 milioni di euro. Inoltre il suo stipendio da 7 milioni sarebbe un vero e proprio guaio per la nuova linea economica imposta dal nuovo Cda bianconero. Pertanto, adesso, il suo addio potrebbe diventare concreto. Staremo a vedere cosa succederà. Ma certamente, per il momento, Allegri sembra avere altre gerarchie in mediana, visto anche il gradito ritorno di Paul Pogba che ha esordito ieri contro il Torino nel derby vinto sulla compagine granata.