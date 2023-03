Calciomercato Juventus, obiettivo rinnovo: Allegri ha una certezza

Calciomercato Juventus, bianconeri in ripartenza dalle certezze e adesso manca soltanto un tassello che farebbe felice il mister: i dettagli.

In casa bianconera si riparte dalle certezze che, in questo momento più che mai, stando già dando risposte concrete. Dopo aver contestualizzato il rinnovo dei difensori, adesso, mancano soltanto altri due tasselli fondamentali affinché si possa contestualizzare il futuro della società.

E in un certo senso, adesso, ciò che più farebbe felice il mister Allegri sarebbe la riconferma di alcuni suoi insostituibili. L’utopia che potrebbe diventare solida realtà soprattutto se i risultati dovessero continuare ad arrivare riuscendo anche a portare a casa trofei. Non è infatti indubbio che la Juventus lotti ancora spudoratamente per vincere tutto quello in cui compete, com’è giusto che sia, com’è giusto pensare per una società così grande e blasonata. Ma…nonostante il focus di puntare, giustamente, sulle nuove leve nella prossima stagione la garanzia di alcune pedine fondamentali potrebbe essere necessaria e pertanto Allegri chiede il rinnovo di due giocatori in particolare: Di Maria (di cui sappiamo già) e Rabiot, ormai, essenziale per la squadra.

Calciomercato Juventus, Allegri “chiede” il rinnovo di Rabiot

Anche ieri essenziale nel derby. Dalla sua riconferma il francese non ha sbagliato una partita e col ritorno di Pogba, la Juventus già sogna di averli entrambi al massimo delle aspettative ma purtroppo Adrien sta andando in scadenza e dalla prossima stagione sarà libero di firmare a zero con un’altra società.

Un obiettivo, ora più che mai, sarebbe tentare il rinnovo anche del centrocampista che – ormai – può considerarsi un assoluto leader della Vecchia Signora. Speranza che potrebbe diventare concreta se le parti riuscissero a giungere ad un accordo.