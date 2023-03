Giudice Sportivo, stangata Mourinho prima di Roma-Juventus

Contro la Juventus non ci sarà José Mourinho: stangata del Giudice Sportivo dopo l’espulsione contro la Cremonese

La Juventus vince anche il derby di campionato contro il Torino e manda un segnale importante a tutte le big, non tanto per la classifica ma quanto per il peso emotivo che può avere.

I bianconeri superano 4-2 la squadra di Juric e tra i marcatori c’è anche l’ex granata Gleison Bremer. Oltre alla vittoria, la quarta consecutiva in campionato dopo quelle contro Salernitana, Fiorentina e Spezia, Massimiliano Allegri può sorridere per il ritorno in campo di Paul Pogba che ieri nel secondo tempo ha fatto il suo esordio stagionale da quanto è tornato alla Juventus. Con il francese in campo, i bianconeri possono invertire decisamente la rotta in questa seconda parte di stagione, soprattutto in Europa League dove hanno staccato il pass per gli ottavi di finale. Adesso la Juve si prepara al big match di domenica 5 marzo contro la Roma allo stadio Olimpico e sulla panchina dei giallorossi non ci sarà José Mourinho.

Stangata del Giudice sportivo a Mourinho: due giornate di squalifica, salta la Juve

Lo Special One ha ricevuto un’altra espulsione durante Cremonese-Roma. A inizio secondo tempo l’allenatore portoghese ha avuto un acceso confronto col quarto ufficiale Marco Serra.

L’arbitro in campo è stato richiamato e ha estratto il cartellino rosso per Mourinho che non le ha mandate a dire nel post-partita, sottolineando di essere stato provocato dal quarto uomo e di aver solo risposto. “Volete sapere che cosa è successo? Un normalissimo episodio, come ne succedono tanti in partita e dove di solito il quarto uomo dice a un allenatore di stare tranquillo, di sedersi. Io sono emozionale (emotivo, ndr), ma non sono pazzo. Se ho reagito così vuol dire che qualcosa è successo“, ha dichiarato Mourinho nel post-partita. L’allenatore della Roma intende procedere addirittura per vie legali, sostenendo di aver subito una grave mancanza di rispetto. La Procura Federale, dopo aver analizzato quanto accaduto, ha aperto un’inchiesta. Quel che è certo è che Mourinho non ci sarà sulla panchina dei giallorossi per guidare la squadra nella complessa gara contro la Juventus di domenica sera all’Olimpico. Il Giudice sportivo ha assegnato 2 giornate di qualifica al Mourinho e una multa di 10 mila euro.