Calciomercato Juventus, Asensio bianconero: offerta accettata

Il calciomercato riserva sempre sorprese, e questa volta sembra toccare a Marco Asensio, che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe prossimo a trasferirsi in bianconero ma, badate bene, il bianconero quello degli sceicchi: al Newcastle United.

Calciomercato Juventus, clamoroso dall’Inghilterra: Asensio al Newcastle

Secondo, infatti, quanto viene riportato dal sito ‘elnacional.com’, la scelta dell’attaccante sarebbe ricaduta, proprio sulla squadra inglese: in ascesa e con la voglia di insediarsi tra le big della Premier League, visti anche i tanti soldi a disposizione messi dagli sceicchi nuovi proprietari del club bianconero. Il club sta dimostrando grande ambizione e sta ottenendo risultati importanti in Premier League. Al momento, il Newcastle occupa il quinto posto in classifica e potrebbe conquistare, a fine stagione, l’accesso alla prossima Champions League, un’opportunità che avrebbe spinto ancora di più Asensio verso il club inglese come confermano le indiscrezioni.

La notizia, se confermata, sarebbe un colpo di scena per molte squadre europee che in già in passato avevano manifestato interesse per il talentoso giocatore spagnolo. Tra queste, ci sono la Juventus e il Milan, che hanno seguito con attenzione la sua carriera negli ultimi anni, ma non sono mai riusciti a concretizzare il loro desiderio di avere Asensio tra le loro fila anche per un fattore economico. Il trasferimento di Asensio al Newcastle rappresenterebbe la ghiotta opportunità per la squadra inglese, ma anche una grande delusione per le altre squadre che avevano sperato di poterlo avere tra le loro file. In ogni caso, Asensio sembra essere pronto ad intraprendere questa nuova avventura, mettendo alle spalle anni di speculazioni e voci di mercato ma soprattutto una volontà di ritornare, da subito, protagonista: staremo a vedere se tutto questo verrà ufficializzato a breve.